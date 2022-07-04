彰化勇警護送確診童車禍受傷 王惠美到宅慰問

彰化縣長王惠美（左2）昨晚到員林警分局村上派出所警員許宏祥家中慰問，對於他的義行表達感謝。圖／彰化縣政府提供 彰化縣村上派出所警員張洺耀開警車為確診童開道出車禍，因男童父親到派出所跪求協助送醫的畫面曝光，員警義行感動許多人，縣長王惠美昨晚特別到警員許宏祥家中表達感謝，車禍當時他左膝撞到腫傷。

張洺耀本月2日晚間駕警車載警員許宏祥，為一名1歲10個月大的確診男童開道送醫途中，與一輛轎車發生車禍，包括警員許宏祥共5人受傷。

車禍發生後，張洺耀、許宏祥留在現場處理，要求男童父親先將男童送往彰化基督教醫院救治，幸好，男童當晚經醫師治療後退燒，隨即由父親帶回家。

彰化縣長王惠美獲知後，昨晚先前往許宏祥家中慰問傷勢，對於兩員警的義行表示感謝，認為足堪員警表率；彰化縣警察局表示，將擇期為許宏祥、張洺耀執勤認真的事蹟，公開表揚。