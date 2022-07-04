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影／普通機車也上國道 暢行內壢至五股 國道警掣單開罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

最近不但有大型重機上國道示威爭取路權，民眾還拍到1日凌晨有普通重機，從國道1號桃園路段一路騎到五股以北，至少25公里。國道警方已取得相關監視影像，對車主開罰3千至6千元。

國道公路警察局第一公路警察大隊巡官陳柏安指出，有民眾在網路社群上傳1段影片，是1輛普通重型機車於1日凌晨3時許行駛於國道1號北向桃園路段，警方當時並未接獲報案，事後已連繫貼文民眾將影像上傳「國道公路警察局官網線上檢舉專區」。

另調閱高速公路局CCTV影像暨路口監視器，確認該輛機車違規行駛國道1號北向內壢至五股路段，期間一路行駛於外側車道，沿途並無危險駕駛情形，最後從五股交流道下高速公路，

由於該名騎士違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，機車行駛高速公路處罰3千到6千元。警方已依法製單告發車主，同時呼籲民眾勿騎乘機車上國道，且不得有危險駕駛行為，如有違規或危險駕駛，警方將嚴正執法。

請用路人發現機車違規上高速公路時，在安全不違規前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

民眾拍到普通重機騎上國道1號，並將影片上傳網路社群。圖／翻攝抖音
民眾拍到普通重機騎上國道1號，並將影片上傳網路社群。圖／翻攝抖音
國道警方調閱監視器，發現普通重機從五股交流道下高速公路。記者林昭彰／翻攝
國道警方調閱監視器，發現普通重機從五股交流道下高速公路。記者林昭彰／翻攝
國道警方根據機車牌號，掣單對車主開罰3千到6千元。。記者林昭彰／翻攝
國道警方根據機車牌號，掣單對車主開罰3千到6千元。。記者林昭彰／翻攝
國道警方根據機車牌號，掣單對車主開罰3千到6千元。。記者林昭彰／翻攝
國道警方根據機車牌號，掣單對車主開罰3千到6千元。。記者林昭彰／翻攝

國道 高速公路 警察

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