力求降低死亡率 南市緊急救護首度施用「傳明酸」止血

南市消防局緊急救護首度施用「傳明酸」，力求降低死亡率。圖 ／讀者提供 台南市政府消防局為給予到院前重大創傷病者止血降低死亡率，上月採購Tranexmic(傳明酸)藥物，昨由救護人員出勤首度施用，患者維持生命徵象，到院後立即由醫護人員及時處置。

南市消防局第一大隊大隊長石家源表示，新營高級救護隊昨接獲派遣執行新營區車禍救護案件，到達現場時發現約40歲男性躺臥於地上，且頭部及左腿處有一大灘血，救護員吳昭逸及沈宥延立即依照最新創傷流程進行急救處置及Tranexmic藥物給予。

消防局說，Tranexmic擁有兩大優點，第一能於救護現場有效止血，第二更有利於創傷患者存活率增加，因此當時救護人員當機立斷給予患者正確及有效處置。

消防局指出，近年來到院前緊急救護數量持續上升，根據消防署資料創傷類計17萬7679人次，以車禍受傷者12萬4226人次最多、占69.92%，其中創傷最常見原因以低血容性休克為主因。