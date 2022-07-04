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影／失智婦迷路跌農田 警循「我要回家」求救聲找到人
台中一名失智婦人深夜外出迷路，不慎跌落農田，全身是泥巴，家屬和台中市大甲警分局員警焦急尋人，在田間道路上聽到她喊著「我要回家」，眾人心情激動，終於找到她，家屬送感謝狀謝謝警方。
上月22日晚上12點多，一名女子神色慌張的走進大甲警分局后里分駐所，急向值班員警說：「幫忙找我婆婆」、「家人已經找了好久都找不到」，值班警員張延吉一邊安撫報案人情緒，一邊了解案情。
59歲婦人當晚10點外出，家人依她日常生活「僅是外面吹吹涼風」，過了10分鐘，要陪伴她聊天時，發現婦人已經遠離住家街道，警方通報線上巡邏警員王璽睿、陳柏勳搜尋，也積極調閱相關監視器影像，經過濾數10支監視影像比對身影後，發現婦人已走向離住家約4.5公里外的偏郊外田間道路。
鄉間道路遼闊不易尋人，員警地毯式搜尋，終於發現滿身泥濘的婦人走在鄉間小路徘徊，口中說著：「我要回家」，婦人幸好平安，家屬得知消息後壓抑不住喜悅情緒激動落淚帶她回家。
婦人的兒子親自到后里分駐所感謝警察，也透過中市議員施志昌服務處製作感謝狀，表揚警察的辛勞；大甲警分局表示，家中若有容易走失的家屬，除了平日多加留意，可攜帶小型定位器型手機或載具、穿戴防走失手鍊或在隨身衣物繡上聯繫方式，協助尋獲者能夠快速聯繫家屬。
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