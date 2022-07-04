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開上阿里山慘遭枯枝砸碎前擋玻璃 他提國賠卻被駁
賴姓男子前年11月開車於阿里山公路觸口路段遭枯枝砸中，導致前擋風玻璃破裂，氣得向公路總局提國賠8萬多元，不過第五區養護工程處反駁，有定期修剪侵入道路的樹枝；嘉義地院認為，事發當天廠商巡查該路段5次，有盡管理義務，判免賠，仍可上訴。
賴姓男子主張，2020年11月13日下午2點5分許，開車從嘉縣番路鄉阿里山公路35公里處，在觸口路段正要上山，樹木枯枝突然掉落，剛好擊中他的車，導致車子前擋風玻璃、鈑金、內裝等毀損等，維修費高達8萬1845元，盼五工處負起國賠責任。
五工處表示，負責養護的台18線長達78公里，其中62公里在山區，沿線容易有零星倒樹、落石等，歷年來邊坡設置擋土牆、邊溝，積極防止土石鬆動，事發路段近年沒有掉落樹枝或落石等紀錄，此案是高處的乾枯樹枝掉落，難用目視發現，也不是管轄範圍，屬偶發事故、無法預見，已盡管理維護責任，沒有缺失。
法官認為，五工處在案發同月的8日至14日，巡查全段台18線10次，另有和承包廠商簽立阿里山工務段2020年台18線18K〜50K、台3線綠美化維護工程，也約定整年兩個路段要巡檢52次，而案發當天，就巡查達5次，有發現的標誌、路容景觀缺失都已維修完成，此巡查間隔，足以發現路段一般養護需求，並沒有缺失，不須負擔國賠責任，判決免賠。
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