開上阿里山慘遭枯枝砸碎前擋玻璃 他提國賠卻被駁

賴姓男子前年11月開車於阿里山公路觸口路段遭枯枝砸中，導致前擋風玻璃破裂，氣得向公路總局提國賠8萬多元，不過第五區養護工程處反駁，有定期修剪侵入道路的樹枝；嘉義地院認為，事發當天廠商巡查該路段5次，有盡管理義務，判免賠，仍可上訴。

賴姓男子主張，2020年11月13日下午2點5分許，開車從嘉縣番路鄉阿里山公路35公里處，在觸口路段正要上山，樹木枯枝突然掉落，剛好擊中他的車，導致車子前擋風玻璃、鈑金、內裝等毀損等，維修費高達8萬1845元，盼五工處負起國賠責任。

五工處表示，負責養護的台18線長達78公里，其中62公里在山區，沿線容易有零星倒樹、落石等，歷年來邊坡設置擋土牆、邊溝，積極防止土石鬆動，事發路段近年沒有掉落樹枝或落石等紀錄，此案是高處的乾枯樹枝掉落，難用目視發現，也不是管轄範圍，屬偶發事故、無法預見，已盡管理維護責任，沒有缺失。