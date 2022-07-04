高雄女賊超商外騎走未上鎖單車 警半小時追到人　　

高雄市一名洪姓女子昨晨騎著她送給母親的單車，至超商買東西，因認為深夜人不多，單車未上鎖，沒想到進出超商才3分鐘，單車竟不翼而飛。警方獲報調監視器沿路追查，半小時追到正騎著偷來單車閒逛的吳女，當場人贓俱獲。

警方指出，38歲的洪姓女子昨晨至鳳山警分局五甲派出所報案，指稱她騎單車到超商購物，因見深夜人潮不多，未將單車上鎖直接停在店家騎樓，沒想到，從進入超商到結帳，約3分鐘的時間，單車就消失不見！

洪女向警方表示，單車是她買給母親的禮物，具有特別意義，希望警方能幫她找回單車。