影／喝醉聲稱還債10萬元 2男大街上短鋸、甩棍打到濺血

新北市三峽區28歲楊姓男子，今天凌晨3時許酒醉打電話給22歲游姓友人，說要還他10萬元欠債，結果根本沒帶錢。2人竟因此互相亮出短鋸、甩棍，在恩主公醫院附近的大馬路中央打到濺血，直到警方獲報趕抵。

警方調查，游姓男子三更半夜被叫出門，卻發現楊男根本喝醉酒，身上也沒帶錢，雙方因此爆發口角衝突，楊男惱羞成怒亮出短鋸揮砍，游男也隨身攜帶甩棍，拿出來反擊，2人直接在中山路中央大打出手。