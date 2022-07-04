影／喝醉聲稱還債10萬元 2男大街上短鋸、甩棍打到濺血
新北市三峽區28歲楊姓男子，今天凌晨3時許酒醉打電話給22歲游姓友人，說要還他10萬元欠債，結果根本沒帶錢。2人竟因此互相亮出短鋸、甩棍，在恩主公醫院附近的大馬路中央打到濺血，直到警方獲報趕抵。
警方調查，游姓男子三更半夜被叫出門，卻發現楊男根本喝醉酒，身上也沒帶錢，雙方因此爆發口角衝突，楊男惱羞成怒亮出短鋸揮砍，游男也隨身攜帶甩棍，拿出來反擊，2人直接在中山路中央大打出手。
游男右手掌及手指被鋸子割傷，楊男頭部也被甩棍打到撕裂傷，雙方均送恩主公醫院包紮，醫生認為只是喝醉無須留院觀察，員警又把楊男帶回三峽派出所保護管束，雙方不提傷害告訴，警詢後將2人依違反社會秩序維護法互相鬥毆移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言