快訊

獨／換肝名醫陳堯俐出走彰基 轉戰中台灣這家醫院

永豐美國500大年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

天才！兒子成績差 媽翻書包驚見千軍萬馬圖 網友：他是軍師

影／喝醉聲稱還債10萬元 2男大街上短鋸、甩棍打到濺血

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區28歲楊姓男子，今天凌晨3時許酒醉打電話給22歲游姓友人，說要還他10萬元欠債，結果根本沒帶錢。2人竟因此互相亮出短鋸、甩棍，在恩主公醫院附近的大馬路中央打到濺血，直到警方獲報趕抵。

警方調查，游姓男子三更半夜被叫出門，卻發現楊男根本喝醉酒，身上也沒帶錢，雙方因此爆發口角衝突，楊男惱羞成怒亮出短鋸揮砍，游男也隨身攜帶甩棍，拿出來反擊，2人直接在中山路中央大打出手。

游男右手掌及手指被鋸子割傷，楊男頭部也被甩棍打到撕裂傷，雙方均送恩主公醫院包紮，醫生認為只是喝醉無須留院觀察，員警又把楊男帶回三峽派出所保護管束，雙方不提傷害告訴，警詢後將2人依違反社會秩序維護法互相鬥毆移送法辦。

２名男子在大街上分持短鋸、甩棍互毆。記者林昭彰／翻攝
２名男子在大街上分持短鋸、甩棍互毆。記者林昭彰／翻攝
警方查扣短鋸、甩棍。記者林昭彰／翻攝
警方查扣短鋸、甩棍。記者林昭彰／翻攝

恩主公醫院

延伸閱讀

7惡煞討債認車不認人 無辜男成肉靶慘挨打

影／4車8煞持刀砍人 兩男受傷送醫警追緝

2醉漢相約談判各帶甩棍、菜刀 法官都判罰5千

印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

相關新聞

新竹外送員驚見噁男全裸取餐 網友驚呼「好危險」

新竹一名外送員3日送餐到市區一間公寓套房，卻驚見一名全裸男客取餐，對方還用剛摸過下體的手掏錢，讓該名送員十分傻眼，向警方...

影／蘆洲計程車違規左轉擦撞 休旅車衝上人行道6人送醫

新北市蘆洲區三民路、民族路口，昨晚10點半左右發生嚴重車禍，1輛休旅車擦撞擦撞計程車後衝上超商前方人行道，撞倒3個路人、...

影／國3龍井路段兩貨車追撞 1人送醫無呼吸心跳

國道3號北上184.8公里台中龍井路段，今天清晨5時56分許，發生兩輛貨車追撞事故，一名22歲男子被送往台中光田醫院，到...

影／殭屍展後遺症？高捷男額頭貼符「跳」進車廂：誰拍馬上咬

殭屍出沒？！高雄捷運有一名男子額頭貼符咒，以「殭屍跳」跳進車廂，網友連忙用手機拍下並放上臉書分享，只見畫面中男子跳上捷運...

影／中壢殯葬園區大火 6家禮儀公司鐵皮屋燒毀

桃園市中壢區培英路殯葬園區一間禮儀公司今天清晨發生大火，由於屋內堆積紙紮殯葬物品易燃物迅速燃燒，大火一發不可收拾，六間鐵...

加里山9號樁迷魂陣？ 消防員：人累了 判斷難理解

熱門小百岳苗栗縣南庄鄉加里山在步道2.7公里處9號樁附近，一名登山客日前迷途失聯，警消搜救人員終於平安找到他，但納悶這個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。