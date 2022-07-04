大重機國道快閃3公里躲攔查 警開單最高罰3萬6吊照6月

大重機國道快閃3公里躲攔查，警開單最高罰3萬6吊照6個月。記者周宗禎／翻攝 昨天下午1輛紅牌大型重型機車於國道行駛3公里「演出快閃躲警」引發關注；國道八隊表示，當時因重機車速過快沒有辦法當場攔截，調閱道路影像、查詢公路監理電子閘門系統比對確認車籍資料無誤，將開6千元以下罰單，若拒絕稽查屬實，最高罰3萬元並吊扣駕照6個月。

警方說，「不要以為國道快閃3公里，來不及攔查你，就會沒事，利用科技執法，必能找到故意違規者，檢齊證據，送你紅單，此件按大重機行駛國道最高罰6000元計，行駛1公里相當罰鍰2000元，真是得不償失」。

警方表示，員警在國道3號北向300公里、台82線水上系統接國道3號入口匝道處，發現1輛紅牌大型重型機車行駛台82線欲進入國道3號公路。

現場管制員警欲攔查時，因當時該重機車速過快致未能攔停，立即通報線上巡邏車進行攔檢；不過大型重機旋即下3公里外的297K中埔交流道往平面道路離去。