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影／網傳大重機上國道拉布條求開放 警一查是開車來的

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝臉書
網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝臉書
署名「Dav Yah」在臉書粉絲團「94要上國道」貼文，附上相片強調摩托車友至國道3號關廟服務區拉布條爭取開放大型重型機車上國道，相關畫面今天在網路流傳引發議論。國道四隊表示。民眾是開車抵達服務區，留言區所附的也是舊照，並無人騎大重機上國道。

網友昨天傍晚在臉書粉絲團「94要上國道」貼文，指稱「關廟服務區南部的車友也達陣！全台摩托交通公民一起來」，並附照片顯示有2名戴安全帽男子在關廟服務區拉「國道安全開放駕駛」布條。留言區並有黑色大型重型機車停於小型車停車格的照片，讓點閱民眾以為他們是騎大型重型機車進入國道關廟服務區內。

國道四隊表示，有關臉書「94要上國道」大重機陳抗人士騎乘大重機上國道至仁德北向服務區拉布條陳抗案，經調閱服務區內監視器影像，發現是3名男子昨天下午開車進入服務區C區停車格後，下車後著大重機服飾及裝備，在服務區大門右側拉紅布條拍照，全程約7分鐘，未發現違規騎乘大型重機進入國道服務區。

國道四隊表示，對於違規騎乘重機上國道行為，將嚴正執法，加強攔查取締，以維護國道交通行車安全。另籲請大型重型機車車友爭取行駛國道路權時，應理性訴求，切勿違規行駛未公布開放國道，以免影響國道行車秩序及安全，增加社會大眾對重型車友不良印象及觀感。

網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
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網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
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網傳重機上國道拉布條陳情要求開放通行，警方調閱相關畫面澄清當事人是開車上國道服務區拉布條。記者周宗禎／翻攝
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