高雄女整個月薪水不見 六神無主找錢包見警喜極而泣

高雄市一名麥姓女子昨至黃昏市場買菜，因口袋淺，皮夾掉出，付錢才驚覺不見；因皮夾有整個月薪水4萬元，正當麥女六神無主時，突見警方送上皮夾，原來好心人撿走，拾金不昧送交警方，錢一毛不少，讓她破涕為笑。

警方指出，54歲的麥姓女子昨日下午近3時許，至自由路的黃昏市場採買，要付錢時，驚覺皮夾不翼而飛，由於皮夾內放了整個月的薪水及證件，讓她焦急萬分在市場內尋找。

當時一名劉姓男子在自由三路撿到麥女皮夾，拾金不昧送交左營警分局新莊派出所，警員李崇毅清點皮夾時，財物時，發現錢包內除身分證件及金融卡外，還有多張千元共計4萬元現鈔及2200元禮券。

李員從身分證查出麥女住家地址，帶著皮夾尋人，但屋主卻表示麥女多年前即搬離，也無聯絡電話，李員研判麥女丟了錢，鐵定心急如焚，於是土法煉鋼，調閱麥女車籍資料，依監視器畫面找尋麥女開車蹤跡，1小時後，在自由黃昏市場附近發現麥女的車子。

李員前往黃昏市場服務台時，剛好看到焦急的麥女正四處詢問「是否有人撿到她的皮夾」，見警方送上她的皮夾，當場喜極而泣。