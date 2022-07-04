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高雄女整個月薪水不見 六神無主找錢包見警喜極而泣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名麥姓女子昨至黃昏市場買菜，因口袋淺，皮夾掉出，付錢才驚覺不見；因皮夾有整個月薪水4萬元，正當麥女六神無主時，突見警方送上皮夾，原來好心人撿走，拾金不昧送交警方，錢一毛不少，讓她破涕為笑。

警方指出，54歲的麥姓女子昨日下午近3時許，至自由路的黃昏市場採買，要付錢時，驚覺皮夾不翼而飛，由於皮夾內放了整個月的薪水及證件，讓她焦急萬分在市場內尋找。

當時一名劉姓男子在自由三路撿到麥女皮夾，拾金不昧送交左營警分局新莊派出所，警員李崇毅清點皮夾時，財物時，發現錢包內除身分證件及金融卡外，還有多張千元共計4萬元現鈔及2200元禮券。

李員從身分證查出麥女住家地址，帶著皮夾尋人，但屋主卻表示麥女多年前即搬離，也無聯絡電話，李員研判麥女丟了錢，鐵定心急如焚，於是土法煉鋼，調閱麥女車籍資料，依監視器畫面找尋麥女開車蹤跡，1小時後，在自由黃昏市場附近發現麥女的車子。

李員前往黃昏市場服務台時，剛好看到焦急的麥女正四處詢問「是否有人撿到她的皮夾」，見警方送上她的皮夾，當場喜極而泣。

麥女向警方表示，剛領了薪水準備去黃昏市場買菜，可能是口袋太淺皮夾才掉落，當下嚇得六神無主欲哭無淚，所幸皮夾失而復得，錢還全部找回來，一毛不少，感謝熱心民眾和警方的協助。

左營警分局新莊派出所警員李崇毅，細心調閱監視器，查出遺失皮夾的麥女車子蹤影，將民眾撿到的皮夾交還麥女。記者石秀華／翻攝
左營警分局新莊派出所警員李崇毅，細心調閱監視器，查出遺失皮夾的麥女車子蹤影，將民眾撿到的皮夾交還麥女。記者石秀華／翻攝
高雄麥姓女子至黃昏市場買菜，掉了內裝整月薪水4萬元的皮夾，幸好心人拾金不昧送交警方，警方將皮夾送還麥女。記者石秀華／翻攝
高雄麥姓女子至黃昏市場買菜，掉了內裝整月薪水4萬元的皮夾，幸好心人拾金不昧送交警方，警方將皮夾送還麥女。記者石秀華／翻攝

薪水 身分證 監視器

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