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影／蘆洲計程車違規左轉擦撞 休旅車衝上人行道6人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區三民路、民族路口，昨晚10點半左右發生嚴重車禍，1輛休旅車擦撞擦撞計程車後衝上超商前方人行道，撞倒3個路人、1輛待轉區機車、10輛路旁停放機車，包括路人、騎士、司機共6人送醫，均無生命危險。

計程車違規左轉造成擦撞，白色休旅車衝上超商前方人行道波及多名路人和待轉機車騎士，共6人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
計程車違規左轉造成擦撞，白色休旅車衝上超商前方人行道波及多名路人和待轉機車騎士，共6人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

經查，該路口有多時向燈號管制，47歲張姓司機駕駛的計程車，未等左轉燈亮即違規從三民路直接左轉民族路往仁愛國小方向前進，造成對向由40歲陳姓男子駕駛沿三民路直行外側車道的白色休旅車，因被路口內側車道1輛停等燈號準備左轉的車輛擋住視線，閃避不及撞上。

2輛汽車擦撞之後，計程車停在路中央，休旅車則失控衝向路旁，先撞倒1輛由40歲羅姓男子停在路口待轉的機車，接著衝上超商前方人行道，撞到柱子才停下，過程中撞傷許姓、林姓、陳姓路人、以及10輛路旁停放機車，現場一片狼藉，路過民眾嚇到趕緊報案。

救護車先將3名受傷路人送醫，接著休旅車陳姓駕駛因手掌疼痛、待轉機車羅姓騎士肩膀疼痛、計程車張姓司機也自稱嚇到心臟不舒服，消防局再加派救護車，總共6人送醫，所幸皆無生命危險。

警方初步調查，2名汽車駕駛均無飲酒，主要肇因是計程車違規未依燈號轉彎，詳細原因仍待進一步鑑識調查釐清。

計程車違規左轉造成擦撞，白色休旅車衝上超商前方人行道波及多名路人和待轉機車騎士，共6人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
計程車違規左轉造成擦撞，白色休旅車衝上超商前方人行道波及多名路人和待轉機車騎士，共6人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
計程車違規左轉造成擦撞，白色休旅車衝上超商前方人行道波及多名路人和待轉機車騎士。記者林昭彰／翻攝
計程車違規左轉造成擦撞，白色休旅車衝上超商前方人行道波及多名路人和待轉機車騎士。記者林昭彰／翻攝
休旅車撞上柱子才停下。記者林昭彰／翻攝
休旅車撞上柱子才停下。記者林昭彰／翻攝

計程車 休旅車 人行道

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