首遊台南興奮欲拚美食 遺落行李暖警急助尋回

台南市警二分局海安派出所警員蘇裕欽（左），熱心聯絡上鄭姓計程車司機（右），順利幫陳姓女遊客（中）找回她遺失在車上行李箱。記者黃宣翰／翻攝 33歲陳姓女子昨天從彰化首次到台南旅遊，她搭計程車直奔國華街要品嘗美食，急忙中將黑色行李箱遺留在計程車上，報警協尋。警員蘇裕欽獲報後，聯絡上計程車司機，10分鐘內找回陳女行李箱，獲陳女感謝、稱讚警察超有效率。

「我行李箱掉在計程車上了，請幫幫我。」陳姓女子昨天下午4點多跑進台南市警二分局海安派出所報案，她從彰化首次到台南旅遊，下午從剛逛走新化老街後，搭乘計程車到民生路商旅住宿。

陳女表示，她走了一下午，肚子餓了準備到達商旅後，將再急奔國華街來品嘗美食，急忙中將隨身攜帶的黑色行李箱還遺留在計程車上，但計程車已離去不知去向。

警員蘇裕欽接獲報案後，仔細詢問陳女上下車地點，調閱監視錄影器畫面，過濾沿線監視器影像，比對陳女所敘述路線，確認車號後即與鄭姓計程車司機聯絡上，鄭立即將行李送到派出所送回。陳女對於警員及計程車司機熱心，頻頻道謝。

台南市警二分局說，搭乘計程車時，隨身行李一定要顧好，不要遺落在車上，下車前請先清點隨身行李，確保自身財物無遺漏，並記下車牌號碼，如果不慎遺失在計程車上，還可以找到計程車司機取回遺失物。