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新竹外送員驚見噁男全裸取餐 網友驚呼「好危險」
新竹一名外送員3日送餐到市區一間公寓套房，卻驚見一名全裸男客取餐，對方還用剛摸過下體的手掏錢，讓該名送員十分傻眼，向警方報案；警方指出，目前已受理偵辦，民眾若發現其他具體資訊或類似情況，可立即向警方聯繫，會迅速派員處理。
該名外送員將這起離譜的送餐過程PO上臉書社團，只見外送員要送餐至公寓時，竟發現取餐男客人的雅房大門敞開，且全裸躺在床上疑在「打手槍」。
隨後，男客人看見外送員，便悠哉從床上起身、付錢，似乎有意為之。外送員雖然吃驚，仍鎮定收錢完成訂單。事後，外送員指出，若是女外送員上樓送餐該如何是好？這位男客人的行為已經不是第一次！並提醒其他外送員若接到這張訂單務必注意自身安全。
不少網友見狀也留言「同棟的女生也好危險」、「有錢叫外送！沒錢買內褲！可憐！」「你還沒到，門就是開的耶！太故意了吧」、「直接回報平台，拒絕接單」。
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