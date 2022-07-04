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影／中壢殯葬園區大火 6家禮儀公司鐵皮屋燒毀
桃園市中壢區培英路殯葬園區一間禮儀公司今天清晨發生大火，由於屋內堆積紙紮殯葬物品易燃物迅速燃燒，大火一發不可收拾，六間鐵皮屋陷入火海。
桃園市消防局動員大批警消拉水線撲滅火勢，火勢約6時撲滅，六間禮儀公司鐵皮屋付之一炬，幸無人員受傷受困，目前警消殘火處理中。
桃園消防局表示，桃園市中壢區培英路殯葬園區今天清晨3時12分培英路旁一間禮儀公司鐵皮屋內突然大火，該鐵皮屋1、2棟建築物迅速竄燒猛烈。
由於內部放置許多紙紮殯葬物品，大火更延燒一旁五間禮議公司鐵皮全部陷入火海，警消96人及消防車輛36輛救，至在5時23分控制，火勢約在6時撲滅，目前進行火場殘火處理。
消防局表示，該殯儀禮議公司鐵皮屋火災，總共燒毀六間禮儀公司鐵皮屋，大火燒毀面積約500平方公尺，所幸無人員受傷受困，起火原因及損失將由警消火調人員進一步火場鑑定調查。
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