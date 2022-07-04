加里山9號樁迷魂陣？ 消防員：人累了 判斷難理解
熱門小百岳苗栗縣南庄鄉加里山在步道2.7公里處9號樁附近，一名登山客日前迷途失聯，警消搜救人員終於平安找到他，但納悶這個地方有如迷魂陣，身陷其中怎麼引導就是繞圈圈走不出來。
一個32人團體於6月30日從加里山二坪登山口，攀登加里山，回程途中一名53歲團員在9號樁以上的拉繩路段脫隊，傍晚6點25分仍不見下山，縣府消防局接獲領隊報案，南庄消防分隊3人從鹿場登山口上山，與領隊分2路搜救。
消防局晚上8點45分接獲失聯登山客簡訊，並於9點50分取得聯繫，並確認定位座標，搜救人員深夜11點在8號樁附近，疑似聽到呼救聲，約半個小時找到人，身心都沒有大礙，7月1日凌晨1點25分平安下山。
消防局指出，類似的情節搜救人員都不陌生，9號樁附近迷途登山客就是很奇怪，怎麼引導就是走不出來，約2年前林務局還因此封閉舊路，但還是迷路還是時有所聞，有如身陷迷魂陣，只能說迷途的人亟於找出路，人累了的判斷很難理解。
一周要攀登加里山1、2次的李素珍說，加里山的路標等相關指示設施完整，9號樁位置是三岔路口小平台，方向分別是往三角點、二坪登山口、鹿場登山口，附近一帶都是森林，近年來植被箭竹枯死露出獸徑，雨水沖刷就更加明顯，讓人誤以為是步道，加上地形、地貌相近，登山客如果不熟路線容易迷路。
消防局指出，加里山標高2220公尺，有台灣富士山稱號，山頂視野壯闊，且不時有雲海之美，近年來網紅及美照推波助瀾，成了熱門登山路線，但加里山是中級山，一些路段路陡必須拉繩，中午以後經常起霧，高手也要4、5個小時來回，建議做好功課，並自我評估，充足準備再上山。
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