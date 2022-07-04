蘆洲深夜車禍 休旅車衝上人行道釀6人受傷
新北市蘆洲區三民路與民族路口昨天深夜發生車禍，一輛休旅車疑擦撞計程車後衝上人行道，波及多台路邊停放機車，連同事故駕駛共6人受傷送醫，事故肇因仍待警方調查釐清。
警消昨晚10時許接獲通報，一輛白色休旅車疑因擦撞計程車後衝上人行道，除了擦撞民族路上待轉區機車，造成羅姓機車騎士受傷，還波及人行道多台停放機車及人行道上3名路人。
警消迅速到場處理，事故現場凌亂，許姓、林姓、陳姓3名行人肢體多處撕裂傷，機車騎士肩膀疼痛，4人意識清醒，分別送往淡水馬偕醫院、北市馬偕醫院、市立三重醫院救治。
40歲陳姓休旅車駕駛手掌疼痛、47歲計程車張姓司機則感覺心臟不適，2人均意識清醒，都送往市立三重醫院治療。
警方表示，員警獲報迅速到場拉起封鎖線，管制疏導車流，同時通知拖吊車前往拖吊以排除障礙，現場計程車及休旅車駕駛酒測值均為零，至於肇事責任仍待進一步調查釐清。
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