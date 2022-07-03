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影／苗21線搶通了 受困300多名遊客陸續下山
苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里、12.3公里處，昨天及今天落石阻斷交通，鹿場部落300多名遊客一度受困，縣府、鄉公所等單位今天下午4點多搶通，單線雙行通行，遊客也陸續下山。
鹿場部落景色優美，苗21線沿線有神仙谷、加里山、苦花潭，聯絡道還可至向天湖等景點，還有多家露營、民宿及餐廳業者，假日遊客絡繹不絕，昨天星期六距離南庄市區不遠的3.5公里處，中午12點多、下午4點多先後2次，12.3公里處神仙谷路段，今天凌晨4、5點也崩山，交通因此中斷，300多名遊客無法下山。
大量土石從高逾百公尺山壁崩落，有些大石塊重達數公噸，縣政府、鄉公所人員、機具今天一早進場搶通，估計3.5公里處約土石約6000立方公尺，
12.3公里處約3600立方公尺，上午11點10分、下午4點左右先後搶通，單線雙向通行，山上受困遊客鬆了一口氣，陸續開車下山。
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