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影／警為高燒確診童開道致車禍5傷 童父急跪求援畫面曝光
彰化縣員林分局村上派出所員警昨晚為確診高燒要送醫的幼童開道時，在花壇鄉中山路撞上另一車輛，造成包括員警5人輕傷；高燒確診男童父親當時跪地向警求助畫面曝光，童母也說，警車釀車禍，很過意不去，非常感謝警方。
這名父親是昨晚8點多突衝進村上派出所，告訴警方他1歲10個月的兒子確診，高燒昏迷，要送彰基急救，怕沿途紅綠燈太多會來不及，請警方是否能開道護送就醫，員警立刻答應，這名父親轉身要跑回車上時，又轉身突然對著警員下跪道謝才上車。
隨即警方開道直奔彰化基督教醫院，但急駛的警車卻在花壇鄉中山路與廖厝巷口與另一車撞上，造成一名員警與另一車4人輕傷，事發時，員警立刻對發燒男童父親說「別管車禍，快去就醫」，男童父親繼續載兒子急駛到醫院就醫，目前男童已退燒清醒。
由於警車撞上另一車時，當時是闖紅燈，警方表示，由於當時很緊急，警車是一路鳴警笛與開著警示燈急駛，依法有交通優先通行權。
今天男童的父母也打電話向警方致謝，並詢問車禍狀況，並頻頻表示對於員警出車禍，他們非常過意不去，男童母親說，他們一家三口都確診，昨晚兒子發燒到41度，他們發現兒子已昏迷叫不醒，嚇得由丈夫開車要送兒子就醫，兒子是試管嬰兒，他們好不容易有這個兒子，所以昨天真的嚇壞了，很感謝警方即時相助，也希望外界不要責怪警方。
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