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國3疑變換車道車禍 1車輪胎噴飛近400米幸有繫安全帶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

28歲程姓男子駕駛休旅車，本月1日下午行經國道3號北向190.8公里處時，沿中線車道欲變換至內線車道時，不慎擦撞後方行駛在內側車道由26歲莊姓男子駕駛的轎車，造成莊男轎車失控打轉，左後輪噴飛滾了3、400公尺，幸好兩車5人都因繫好安全帶，加上後車未跟著撞上來，未造成傷亡。

國道第七公路警察大隊指出，因程姓男子駕駛的休旅車，未依規定變換車道，擦撞莊男的轎車，致失控擦撞內側護欄，又車輛原地打轉後停在外側路肩，左後車輪還噴飛3、400公尺遠，造成後方多部車輛緊急閃避，幸未釀成二次事故。不過，事發經過及詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。

警方呼籲駕駛人，行駛國道若要變換車道或超越前車時，應依標誌、標線、號誌指示，先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道。如未依規定變換車道者，依道路交通管理處罰條例處3000元以上6000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。

國道3號北向190.8公里處，本月1日下午發生因變換車道不當，釀成兩車追撞事故。圖／國道第七公路警察大隊提供
國道3號北向190.8公里處，本月1日下午發生因變換車道不當，釀成兩車追撞事故。圖／國道第七公路警察大隊提供
國道3號北向190.8公里處，本月1日下午發生因變換車道不當，釀成兩車追撞事故。圖／國道第七公路警察大隊提供
國道3號北向190.8公里處，本月1日下午發生因變換車道不當，釀成兩車追撞事故。圖／國道第七公路警察大隊提供
國道3號北向190.8公里處，本月1日下午發生因變換車道不當，釀成兩車追撞事故。圖／國道第七公路警察大隊提供
國道3號北向190.8公里處，本月1日下午發生因變換車道不當，釀成兩車追撞事故。圖／國道第七公路警察大隊提供

車道 國道 休旅車

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