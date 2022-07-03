國3疑變換車道車禍 1車輪胎噴飛近400米幸有繫安全帶

28歲程姓男子駕駛休旅車，本月1日下午行經國道3號北向190.8公里處時，沿中線車道欲變換至內線車道時，不慎擦撞後方行駛在內側車道由26歲莊姓男子駕駛的轎車，造成莊男轎車失控打轉，左後輪噴飛滾了3、400公尺，幸好兩車5人都因繫好安全帶，加上後車未跟著撞上來，未造成傷亡。

國道第七公路警察大隊指出，因程姓男子駕駛的休旅車，未依規定變換車道，擦撞莊男的轎車，致失控擦撞內側護欄，又車輛原地打轉後停在外側路肩，左後車輪還噴飛3、400公尺遠，造成後方多部車輛緊急閃避，幸未釀成二次事故。不過，事發經過及詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。