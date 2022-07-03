快訊

全美汽油均價居高不下 拜登力降油價竟祭出這一招

黃珊珊擬以無黨籍選北市長 議員：恐是保留與民進黨合作空間

小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台86線台南仁德路段驚傳火燒車 男駕駛及時逃出

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，白色轎車行經該路段疑因機械故障突然自燃，蔡姓男駕駛趕緊停車路肩報119滅火，火勢一度猛烈，冒出大量黑煙，消防人員到場後出水線滅火，火勢約25分鐘後控制。

「車子著火來，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午1點55分接獲民眾報案，位於台86線東向5.5公里處有車輛著火，消防分隊接獲通報後前往搶救。

消防人員還未到達現場，看到車輛已全面燃燒，冒出大量濃煙，消防人員到場後，急忙拉水線出水滅火，火勢在下午2點20分撲滅，沒有人受困車內。

據了解，蔡姓男駕駛駕車到該路段，轎車發生自燃停置路肩後及時逃出車外。至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，消防人員拉水線滅火後，駕車幾乎全毀。記者黃宣翰／翻攝
台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，消防人員拉水線滅火後，駕車幾乎全毀。記者黃宣翰／翻攝
台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，消防人員拉水線滅火。記者黃宣翰／翻攝
台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，消防人員拉水線滅火。記者黃宣翰／翻攝

台南 火燒車

延伸閱讀

暑期旅客回流 花蓮消防局演練增進旅宿救災能力

聯結車煞車過熱失控 追撞5輛轎車1人受傷

天雨路滑！台南轎車疑打水漂失控自撞分隔島

台南仁德二空新村都更公宅 預計114年完工

相關新聞

獨／嫩妹應徵女店員變摸摸茶 恐怖求職經歷高市府交查

網路論壇上月一篇名為「介紹人毀了我」的求職文，文中一名嫩妹指，應徵咖啡廳女店員卻變摸摸茶，陰影揮之不去，雖已過一年，因想...

影／台9線草埔隧道驚傳2車墜坡意外 拖吊車慘摔變廢鐵

屏東縣獅子鄉台9線草埔隧道口附近路段，今天凌晨3點多驚傳墜坡意外。一名陳姓男子（28歲）駕駛拖吊車，後方拖吊一輛故障大貨...

影／苗21線2處坍方路斷、午前3.5K單線通車 神仙谷遊客仍受困

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線12.3公里處，高逾百公尺的山壁大落石阻斷交通，300多名遊客暫時受困，鄉公所契約廠...

夫妻同行 開車從山路翻落溪床 四輪朝天 兩人幸無大礙

黃姓男子今天開車行經新北市貢寮區枋腳街，不慎衝出路旁護欄，墜落約4公尺下方的枋腳溪床時，車頂朝下，四輪朝天。消防人員獲將...

台86線台南仁德路段驚傳火燒車 男駕駛及時逃出

台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，白色轎車行經該路段疑因機械故障突然自燃，蔡姓男駕駛趕緊停車路肩報...

國道汐五高架賓士撞翻麵包車 將開罰3至6千元

國道1號汐五高架內湖路段，今天發生賓士轎車疑似超速，追撞前方小廂型車導致翻覆，車內1家3口包括老婆、小孩被嚇壞，幸好都有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。