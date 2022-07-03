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台86線台南仁德路段驚傳火燒車 男駕駛及時逃出
台86線台南市仁德區路段，今天下午近2點發生火燒車意外，白色轎車行經該路段疑因機械故障突然自燃，蔡姓男駕駛趕緊停車路肩報119滅火，火勢一度猛烈，冒出大量黑煙，消防人員到場後出水線滅火，火勢約25分鐘後控制。
「車子著火來，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午1點55分接獲民眾報案，位於台86線東向5.5公里處有車輛著火，消防分隊接獲通報後前往搶救。
消防人員還未到達現場，看到車輛已全面燃燒，冒出大量濃煙，消防人員到場後，急忙拉水線出水滅火，火勢在下午2點20分撲滅，沒有人受困車內。
據了解，蔡姓男駕駛駕車到該路段，轎車發生自燃停置路肩後及時逃出車外。至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。
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