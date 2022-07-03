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國道汐五高架賓士撞翻麵包車 將開罰3至6千元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐五高架內湖路段，今天發生賓士轎車疑似超速，追撞前方小廂型車導致翻覆，車內1家3口包括老婆、小孩被嚇壞，幸好都有繫安全帶，僅駕駛輕傷。警方先依未保持安全距離開罰賓士3至6千元，將再調查是否有競速、超車不當等危險駕駛行為。

國道警方上午8時46分接獲通報，趕抵汐五高架北向15.7公里，現場是1輛由38歲張姓男子駕駛的白色賓士轎車，追撞前方由44歲陳姓男子駕駛的廂型車，導致廂型車碰撞內側護欄之後翻覆，連左前輪都斷落，玻璃窗破，車內物品被甩出車外。

陳男車內載有老婆、小孩，所幸3人都有繫妥安全帶，僅陳男腳部輕微擦挫傷，經救護人員現場包紮後無須送醫。雙方駕駛皆未飲酒，這起事故占用內、外側車道，直到9時33分排除，後方回堵約3公里。

由於事故地點後方300公尺的北向16公里處就有測速照相機，隨後即是上坡路段。大部分車輛經過照相機都會先減速，通過之後遇到上坡，有些車速度提升較緩，不少性能車在此路段，一通過照相機就會猛加速，嫌前車太慢就會拼命變換車道超車。

該路段限速100公里，從賓士車頭撞毀的嚴重程度，不難推測車速極快，警方先依行駛高速公路未保持安全距離，開罰賓士3千至6千元罰鍰，將再調查是否有其他危險駕駛行為。

廂型車被撞翻，玻璃窗破，車內物品被甩出車外。記者林昭彰／翻攝
廂型車被撞翻，玻璃窗破，車內物品被甩出車外。記者林昭彰／翻攝
白色賓士轎車在上坡路段，把前方廂型車撞翻，賓士車頭也毀損嚴重。記者林昭彰／翻攝
白色賓士轎車在上坡路段，把前方廂型車撞翻，賓士車頭也毀損嚴重。記者林昭彰／翻攝
廂型車被撞翻、左前輪斷落，駕駛和妻子、小孩都被嚇壞。記者林昭彰／翻攝
廂型車被撞翻、左前輪斷落，駕駛和妻子、小孩都被嚇壞。記者林昭彰／翻攝

國道 車道

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