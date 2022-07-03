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聯結車煞車過熱失控 追撞5輛轎車1人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天發生追撞車禍，一輛聯結車疑似煞車過熱失控，追撞前方停等紅燈的5輛轎車，一人受傷，警方正調查肇事原因中。

警方調查，今天上午11點多，沙鹿區中清路七段近中清路八段發生追撞車禍，清水警分局獲報派員警趕到現場處理，警車在車禍現場後方戒備，避免不知情人車經過，被玻璃碎片割傷。

37歲吳姓男子開半聯結車沿中清路七段快車道內側車道往清水方向行駛，接近中清路八段路口時，疑因煞車過熱失控，追撞前方內側車道及中間車道停等紅燈的5輛轎車，分別是黃男、王男、謝男、潘男、楊男駕駛。

5輛轎車的車頭及車尾碰損，其中第4輛轎車駕駛腳部輕微擦挫傷，送醫治療，警方對6名駕駛酒測，酒測值均為0；警方初步調查，肇因是聯結車操作不當、其他車輛尚未發現肇因。

台中市沙鹿區中清路七段今天發生追撞車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區中清路七段今天發生追撞車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區中清路七段今天發生追撞車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區中清路七段今天發生追撞車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區中清路七段今天發生追撞車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區中清路七段今天發生追撞車禍，一人受傷。圖／民眾提供

車禍 台中市

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