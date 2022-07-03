獨／嫩妹應徵女店員變摸摸茶 恐怖求職經歷高市府交查

網路論壇上月一篇名為「介紹人毀了我」的求職文，文中一名嫩妹指，應徵咖啡廳女店員卻變摸摸茶，陰影揮之不去，雖已過一年，因想提醒畢業學妹注意。由於文圖並茂，高市府交查，轄區警方表示，已臨檢該店3次，店內無客人也未發現異樣。

網路論壇「Dcard」有網友在6月21日匿名以「我的介紹人毀了我」貼出一篇求職找工作遇到的狀況，原PO指自己去年剛成年，去年因疫情三級期間，工作很難找，在網路求職版看到位於高雄市一家咖啡廳開出時薪250元的工作，上班時間中午12點至晚上7點，兼職人員自選3到5個小時。

該名女子說，因見該篇求職文福利和條件都好，於是前往求職，後來順利錄取；第一天上班，老闆介紹咖啡和茶葉如何泡、清潔、如何整理茶具，直到接到第一位客人，她才知道完全被他們的話騙了。

該名女子指出，當時在裡面一小時，不敢反抗和出聲，因為自己屬於懦弱型的女孩，原本坐了一台就拒絕再接其他客人，但櫃檯的X姐請她坐滿3台再離開。她回到家後，一直泡在浴缸，想把今天被污染的全部洗乾淨，一邊流淚一邊發呆，之後再也沒去過那個地方，那些事情永遠刻在她的心裡，揮之不去，想到都會作嘔。

由於該篇求職恐怖經歷陳述的時間點是去年，不少網友攻擊發文者舊聞還在炒，也有網友質疑，為何事後不報案，原PO回應指「事情過了就過了，發文最主要是因正值暑假，想提醒畢業求職的學妹們「找工作要注意自身安全」。

該篇聳動的恐怖求職經歷的發文，引起高雄市政府注意，發交轄區前鎮警分局警方調查，是否確有其事。前鎮警分局警方證實，的確有收到市府交辦交查的指示，近期曾連續3天前往女網友所發貼文的該家「泡茶店」實施臨檢，但未發現有異狀。