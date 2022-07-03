快訊

棒球／凍蒜！辜仲諒接棒亞洲棒總會長 盼團結亞洲各國

中重症+198、死亡+88 增2例MIS-C兒童重症個案

陳時中意願高昂但找無競選總幹事 蔡英文總統猶豫換「仁」選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／嫩妹應徵女店員變摸摸茶 恐怖求職經歷高市府交查

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路論壇上月一篇名為「介紹人毀了我」的求職文，文中一名嫩妹指，應徵咖啡廳女店員卻變摸摸茶，陰影揮之不去，雖已過一年，因想提醒畢業學妹注意。由於文圖並茂，高市府交查，轄區警方表示，已臨檢該店3次，店內無客人也未發現異樣。

網路論壇「Dcard」有網友在6月21日匿名以「我的介紹人毀了我」貼出一篇求職找工作遇到的狀況，原PO指自己去年剛成年，去年因疫情三級期間，工作很難找，在網路求職版看到位於高雄市一家咖啡廳開出時薪250元的工作，上班時間中午12點至晚上7點，兼職人員自選3到5個小時。

該名女子說，因見該篇求職文福利和條件都好，於是前往求職，後來順利錄取；第一天上班，老闆介紹咖啡和茶葉如何泡、清潔、如何整理茶具，直到接到第一位客人，她才知道完全被他們的話騙了。

該名女子指出，當時在裡面一小時，不敢反抗和出聲，因為自己屬於懦弱型的女孩，原本坐了一台就拒絕再接其他客人，但櫃檯的X姐請她坐滿3台再離開。她回到家後，一直泡在浴缸，想把今天被污染的全部洗乾淨，一邊流淚一邊發呆，之後再也沒去過那個地方，那些事情永遠刻在她的心裡，揮之不去，想到都會作嘔。

由於該篇求職恐怖經歷陳述的時間點是去年，不少網友攻擊發文者舊聞還在炒，也有網友質疑，為何事後不報案，原PO回應指「事情過了就過了，發文最主要是因正值暑假，想提醒畢業求職的學妹們「找工作要注意自身安全」。

該篇聳動的恐怖求職經歷的發文，引起高雄市政府注意，發交轄區前鎮警分局警方調查，是否確有其事。前鎮警分局警方證實，的確有收到市府交辦交查的指示，近期曾連續3天前往女網友所發貼文的該家「泡茶店」實施臨檢，但未發現有異狀。

警方指出，店家生意相當差，店內約有3、4名女服務生替換，但現場沒看到有客人，業者也知道該篇影射店家的求職文，但聲稱並無此事，業者並指疫情以來，生意不好，客人寥寥無幾，無法生存，已有關店的打算。

女網友貼出在網路求職版看到高雄市一家咖啡廳開出時薪250元的工作，因此前往應徵。圖／取自網路論壇Dcard
女網友貼出在網路求職版看到高雄市一家咖啡廳開出時薪250元的工作，因此前往應徵。圖／取自網路論壇Dcard
網路論壇Dcard有網友在6月21日匿名以「我的介紹人毀了我」為題，貼出一篇求職找咖啡廳女店員卻變成摸摸茶的狀況。圖／取自網路論壇Dcard
網路論壇Dcard有網友在6月21日匿名以「我的介紹人毀了我」為題，貼出一篇求職找咖啡廳女店員卻變成摸摸茶的狀況。圖／取自網路論壇Dcard
發文的嫩妹附上照片，指應徵咖啡廳女店員卻變摸摸茶，陰影揮之不去，雖已過一年，因想提醒畢業學妹注意，由於文圖並茂，引發高市府重視，交辦轄區警方調查。圖／取自網路論壇Dcard
發文的嫩妹附上照片，指應徵咖啡廳女店員卻變摸摸茶，陰影揮之不去，雖已過一年，因想提醒畢業學妹注意，由於文圖並茂，引發高市府重視，交辦轄區警方調查。圖／取自網路論壇Dcard

求職

延伸閱讀

暑期打工季 北市就服處家樂福聯合徵才釋上百工讀職缺

日本求職網曝12大「社會底層職業」挨轟刪文 網罵爆：不流汗就很高級？

高市府花2.43億整修市場 首座青銀共市市場9月完工

假徵才真拘禁！詐騙集團強押情侶2周當人頭

相關新聞

獨／嫩妹應徵女店員變摸摸茶 恐怖求職經歷高市府交查

網路論壇上月一篇名為「介紹人毀了我」的求職文，文中一名嫩妹指，應徵咖啡廳女店員卻變摸摸茶，陰影揮之不去，雖已過一年，因想...

影／台9線草埔隧道驚傳2車墜坡意外 拖吊車慘摔變廢鐵

屏東縣獅子鄉台9線草埔隧道口附近路段，今天凌晨3點多驚傳墜坡意外。一名陳姓男子（28歲）駕駛拖吊車，後方拖吊一輛故障大貨...

影／苗21線2處坍方路斷、午前3.5K單線通車 神仙谷遊客仍受困

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線12.3公里處，高逾百公尺的山壁大落石阻斷交通，300多名遊客暫時受困，鄉公所契約廠...

醉漢駕車停在大馬路上 南警叫醒他酒測超標法辦

台南市24歲洪姓男子涉嫌酒後駕車，今天清晨2點多行經南區中華南路、國民路口後，酒醉昏睡，車子停在大馬路上近20分鐘，後方...

覬覦高價手機 超商取貨大盜靠「這手法」盜貨遭逮

35歲黃姓男子利用不同假名，向電商訂購手機，手機包裹到達台南安平區某超商後，觀察擺放位置，利用店員忙碌之際，未結帳涉嫌以...

影／台中無號誌路口騎士撞飛手骨折 目擊者籲裝紅綠燈

台中市北屯區順興街、南興三路是無號誌路口，昨天下午2時許，易姓機車騎士行經該處時，與直行開車的張姓女子在路口碰撞，易被撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。