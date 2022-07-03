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醉漢駕車停在大馬路上 南警叫醒他酒測超標法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市24歲洪姓男子涉嫌酒後駕車，今天清晨2點多行經南區中華南路、國民路口後，酒醉昏睡，車子停在大馬路上近20分鐘，後方車輛差點撞上報警法辦。洪酒測值超標被依公共危險罪嫌法辦。

今天清晨2點10分，市警六分局大林派出所接獲民衆報案稱，南區中華南路與國民路口前有一輛車子停在路中，駕駛在車內。

警方到現場時見黑色轎車停於大馬路中央，洪姓男駕駛坐於駕駛座上，警方敲打車窗，洪似在昏睡沒有回應，警方開啟車門並喚醒洪請下車。

洪下車時行走不穩，精神恍惚且散發濃濃酒味，對洪酒測，酒測值超標達每公升0.74毫克，據了解，洪到安平友住處飲酒，返家途中不勝酒力，車子停在大馬路上。警詢後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子涉嫌酒後駕車不勝酒力，駕車停在台南市南區中華南路、國民路口近20分鐘。記者黃宣翰／翻攝
洪姓男子涉嫌酒後駕車不勝酒力，駕車停在台南市南區中華南路、國民路口近20分鐘。記者黃宣翰／翻攝

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