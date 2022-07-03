覬覦高價手機 超商取貨大盜靠「這手法」盜貨遭逮

35歲黃姓男子利用不同假名，向電商訂購手機，手機包裹到達台南安平區某超商後，觀察擺放位置，利用店員忙碌之際，未結帳涉嫌以紙箱掩護摸走包裹，黃以同一手法共竊得5支手機，價值7萬8千多元。警方查出黃涉案，警詢後竊盜罪嫌函送南檢法辦。

台南市安平區永華路二段某超商，分別於6月15日、16日、19日及21日發生超商包裹離奇失蹤案，電商通路發現有多件包裹到店後不翼而飛，未收到貨款，也沒有退貨紀錄，懷疑可能遭竊取報案法辦。

安平警獲報後調查，發現該批「失蹤」包裹雖分屬不同人名訂貨，但內容卻同為高單價手機產品，經耐心比對監視影像，發現年約30多歲的男性，於店內假借寄貨名義向店員購買紙箱，趁其店員進入儲藏室內忙得不可開銷之際，趁機將架上待領包裹藏匿在其所攜帶紙箱內，藉由紙箱擋住包裹方式避開店員視線，若無其事離開。

警方以車追人，發現涉案車輛以他人名義租賃來避免身分曝光，歹徒係有計劃的作案，絕非臨時起意，整合各項情資，鎖定黃姓竊盜慣犯涉案。

辦案人員循線發現黃嫌作案車輛，7月1日下午1點多見時機成熟，黃嫌外出之際一擁而上，大聲喝斥「包裹勒！？」，黃自知法網恢恢，當場坦承犯行不諱，為警方移送法辦。

由於超商取貨具有數日等待期，而後因「未領」而需點還時，才會發現貨品遺失並進而發現遭竊，歹徒利用此漏洞，先前曾在其他警分局以相同方式犯案遭逮，這次改在安平區下手犯案，遭員警鎖定逮捕。