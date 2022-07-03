覬覦高價手機 超商取貨大盜靠「這手法」盜貨遭逮
35歲黃姓男子利用不同假名，向電商訂購手機，手機包裹到達台南安平區某超商後，觀察擺放位置，利用店員忙碌之際，未結帳涉嫌以紙箱掩護摸走包裹，黃以同一手法共竊得5支手機，價值7萬8千多元。警方查出黃涉案，警詢後竊盜罪嫌函送南檢法辦。
台南市安平區永華路二段某超商，分別於6月15日、16日、19日及21日發生超商包裹離奇失蹤案，電商通路發現有多件包裹到店後不翼而飛，未收到貨款，也沒有退貨紀錄，懷疑可能遭竊取報案法辦。
安平警獲報後調查，發現該批「失蹤」包裹雖分屬不同人名訂貨，但內容卻同為高單價手機產品，經耐心比對監視影像，發現年約30多歲的男性，於店內假借寄貨名義向店員購買紙箱，趁其店員進入儲藏室內忙得不可開銷之際，趁機將架上待領包裹藏匿在其所攜帶紙箱內，藉由紙箱擋住包裹方式避開店員視線，若無其事離開。
警方以車追人，發現涉案車輛以他人名義租賃來避免身分曝光，歹徒係有計劃的作案，絕非臨時起意，整合各項情資，鎖定黃姓竊盜慣犯涉案。
辦案人員循線發現黃嫌作案車輛，7月1日下午1點多見時機成熟，黃嫌外出之際一擁而上，大聲喝斥「包裹勒！？」，黃自知法網恢恢，當場坦承犯行不諱，為警方移送法辦。
由於超商取貨具有數日等待期，而後因「未領」而需點還時，才會發現貨品遺失並進而發現遭竊，歹徒利用此漏洞，先前曾在其他警分局以相同方式犯案遭逮，這次改在安平區下手犯案，遭員警鎖定逮捕。
台南市警四分局呼籲，受害電商及超商業者如遇有類似案況，請與警方聯繫，也呼籲超商應注意物品擺放位置，以避免遭有心人士覬覦利用。警方聯絡電話：06- 2954116
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言