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影／台中無號誌路口騎士撞飛手骨折 目擊者籲裝紅綠燈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區順興街、南興三路是無號誌路口，昨天下午2時許，易姓機車騎士行經該處時，與直行開車的張姓女子在路口碰撞，易被撞飛到半空中後重摔在地，行經該處的網友上傳行車記錄器影像，呼籲民代、市府重視，設置交通號誌。

第五警分局表示，已將資訊提供給交通局。

據查，易姓男子（44歲）在昨天下午2時許，騎機車沿北屯區南興二路往軍福十九路方向行駛，而張姓女子（43歲）則是開車沿南興三路往北屯路方向行駛，易在行經路口時，遭張女攔腰撞上，易被撞飛到半空中，左手骨折受傷。

網友Liu Jay說，當時行經該處，不斷按鳴喇叭，但是機車、轎車駕駛都沒聽到，無奈發生車禍，當時還有遇到另外一名民眾，該民眾也說，數周前同事才在該路口發生車禍，迄今未出院，因此將行車記錄器影片上傳YouTube頻道，提醒外界重視，希望民代、市府評估設置紅綠燈等交通號誌。

第五警分局交通分隊調查，受傷的易姓騎士經送醫後，無生命危險，該路口為無號誌路口，雙方駕駛都無酒精濃度，初判肇因行經無號誌路口未依規定停讓、未依規定減速釀禍，詳細的肇事原因有待交大事故組後續釐清。

第五警分局表示，全案的相關資訊已傳給交通局交工科，建請交通局評估在該路口設置交通號誌，以防制交通事故發生。

台中市北屯區順興街、南興三路的無號誌路口，昨天下午發生機車、轎車交通事故，釀一人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區順興街、南興三路的無號誌路口，昨天下午發生機車、轎車交通事故，釀一人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區順興街、南興三路的無號誌路口，昨天下午發生機車、轎車交通事故，釀一人受傷。圖／摘自YouTube頻道Liu Jay
台中市北屯區順興街、南興三路的無號誌路口，昨天下午發生機車、轎車交通事故，釀一人受傷。圖／摘自YouTube頻道Liu Jay
台中市北屯區順興街、南興三路的無號誌路口，昨天下午發生機車、轎車交通事故，釀一人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區順興街、南興三路的無號誌路口，昨天下午發生機車、轎車交通事故，釀一人受傷。圖／讀者提供

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