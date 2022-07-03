聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬元硬幣不見告男友母偷竊 婦人反控：藏硬幣防她作法
彰化縣黃姓婦人認為兒子的同居女友陳女在魚缸內丟50元硬幣是在作法，也不希望陳女再住在她家，把陳女放在魚缸的一萬多元硬幣都移到倉庫一樓地板藏起來，卻被陳女告竊盜，法官認為，黃婦沒有偷竊犯意，判處黃婦無罪。
判決書指出，陳女與黃姓男友同居在男友家的倉庫二樓，陳女去年5月發現她在房間內魚缸放的一萬五千元50元硬幣及金紙包裝的1元錢母不見了，即查看監視器，發現只有男友母親進來，隨即報警，經警方追查後，黃婦也拿出藏在倉庫一樓地板棧板下方的一袋硬幣及撕碎的金紙。
陳女表示，男友母親已有3次將魚缸內的錢幣倒出來，硬幣撒滿地，這樣做就是不希望她住那邊。黃婦兒子也證稱，母親常進他們房間丟魚缸裡的錢，丟得床上、地上都是，目的就是要趕女友出去，但女友還是沒搬出去，他母親才故意把錢藏起來。
黃婦則辯稱她把硬幣從魚缸內倒出來，放進塑膠袋內再放在倉庫1樓棧板下，是要防止陳女在她房子裡作法，不是要偷她的錢。
就連當地村長都證稱，陳女和黃男以前常喝酒吵架，村裡大家都知道，黃婦經濟很好，房子也是她的，不可能去偷錢。
彰化地方法院法官認為，綜觀眾人證詞，黃婦將錢移到一樓棧板下方，是不希望陳女繼續居住在該處，並無竊取硬幣之犯意，因此判處黃婦無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言