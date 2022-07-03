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萬元硬幣不見告男友母偷竊 婦人反控：藏硬幣防她作法

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓婦人認為兒子的同居女友陳女在魚缸內丟50元硬幣是在作法，也不希望陳女再住在她家，把陳女放在魚缸的一萬多元硬幣都移到倉庫一樓地板藏起來，卻被陳女告竊盜，法官認為，黃婦沒有偷竊犯意，判處黃婦無罪。

判決書指出，陳女與黃姓男友同居在男友家的倉庫二樓，陳女去年5月發現她在房間內魚缸放的一萬五千元50元硬幣及金紙包裝的1元錢母不見了，即查看監視器，發現只有男友母親進來，隨即報警，經警方追查後，黃婦也拿出藏在倉庫一樓地板棧板下方的一袋硬幣及撕碎的金紙。

陳女表示，男友母親已有3次將魚缸內的錢幣倒出來，硬幣撒滿地，這樣做就是不希望她住那邊。黃婦兒子也證稱，母親常進他們房間丟魚缸裡的錢，丟得床上、地上都是，目的就是要趕女友出去，但女友還是沒搬出去，他母親才故意把錢藏起來。

黃婦則辯稱她把硬幣從魚缸內倒出來，放進塑膠袋內再放在倉庫1樓棧板下，是要防止陳女在她房子裡作法，不是要偷她的錢。

就連當地村長都證稱，陳女和黃男以前常喝酒吵架，村裡大家都知道，黃婦經濟很好，房子也是她的，不可能去偷錢。

彰化地方法院法官認為，綜觀眾人證詞，黃婦將錢移到一樓棧板下方，是不希望陳女繼續居住在該處，並無竊取硬幣之犯意，因此判處黃婦無罪。

黃姓婦人認為兒子的同居女友陳女在魚缸內丟50元硬幣是在作法，也不希望陳女再住在她家，把陳女放在魚缸的一萬多元硬幣都移到倉庫一樓地板藏起來，卻被陳女告竊盜，法官認為，黃婦沒有偷竊犯意，判處黃婦無罪。記者林宛諭／攝影
黃姓婦人認為兒子的同居女友陳女在魚缸內丟50元硬幣是在作法，也不希望陳女再住在她家，把陳女放在魚缸的一萬多元硬幣都移到倉庫一樓地板藏起來，卻被陳女告竊盜，法官認為，黃婦沒有偷竊犯意，判處黃婦無罪。記者林宛諭／攝影

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