快訊

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

舉頭三尺有神明 他冒名宮廟散布謠言、最終也在廟前被逮

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國家級無形文化資產的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香，今年遭冒名白沙屯拱天宮涉嫌散布詐騙信徒香油錢謠言，通霄警察分局循線於7月1日在苗栗市玉清宮前查獲主嫌曾姓男子，案依妨害名譽罪嫌偵辦。

白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步300多公里，今年5月20日出發，8天7夜進香，創紀錄近9.1萬人報名隨香，期間拱天宮發現有心人士冒用「白沙屯拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，誣指進香民俗活動是以詐騙為目的騙取信徒捐香油，拱天宮認為不實言論，嚴重侵犯聲譽與權利，委請律師提告。

通霄分局成立專案小組偵辦，辦案傊查出，影片無論派人至拱天宮拍攝擲筊影片，蒐集網路上資料到影片後製剪輯，均有專人負責，分工相當縝密，且刻意隱避身分不易鎖定，警方鍥而不捨，鎖定曾姓男子（34歲）夥同楊姓女子、陳姓男子涉案。

警方通知楊女、陳男先後到案，循線7月1日持拘票在苗栗市玉清宮前逮捕曾男，曾男當時夥同2名女性友人玉清宮參拜出來，警方查出，曾男還有傷害罪拘役55天的刑期未到案執行遭通緝，但曾男不願意透露冒名散布不實的犯罪動機，全案依妨害名譽罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣通霄鎮拱天宮5月29日聲明，指控遭散布不實，嚴重侵犯聲譽與權利，已委請律師提告。圖／擷自「白沙屯拱天宮」臉書粉絲專頁
苗栗縣通霄鎮拱天宮5月29日聲明，指控遭散布不實，嚴重侵犯聲譽與權利，已委請律師提告。圖／擷自「白沙屯拱天宮」臉書粉絲專頁
曾姓男子夥同楊姓女子、陳姓男子涉嫌冒名白沙屯拱天宮涉散布不實，警方逮人移送法辦。圖／通霄警察分局提供
曾姓男子夥同楊姓女子、陳姓男子涉嫌冒名白沙屯拱天宮涉散布不實，警方逮人移送法辦。圖／通霄警察分局提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

北市信義區宮廟前2車起火燒損 警消不排除縱火

台南辦禳疫消災祈福法會 黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭

1歲童遙指海面 白沙屯淨灘神救援、喚回載浮載沉男子

擲筊聖杯連連 他分任兩宮廟爐主 同日辦過爐

相關新聞

影／台9線草埔隧道驚傳2車墜坡意外 拖吊車慘摔變廢鐵

屏東縣獅子鄉台9線草埔隧道口附近路段，今天凌晨3點多驚傳墜坡意外。一名陳姓男子（28歲）駕駛拖吊車，後方拖吊一輛故障大貨...

影／苗21線2處坍方路斷、午前3.5K單線通車 神仙谷遊客仍受困

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線12.3公里處，高逾百公尺的山壁大落石阻斷交通，300多名遊客暫時受困，鄉公所契約廠...

舉頭三尺有神明 他冒名宮廟散布謠言、最終也在廟前被逮

國家級無形文化資產的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香，今年遭冒名白沙屯拱天宮涉嫌散布詐騙信徒香油錢謠言，通霄警察分局循線於7月...

影／新北男會債主 帶球棒砸門打人 最後反被打趴街頭

新北市八里區41歲董姓男子今天凌晨被打趴在街頭，警方介入調查卻發現，原來是他欠錢被「請」到債主家中協商，卻帶著鋁棒砸門、...

桃園1歲童高燒40度嘴唇發黑 焦急父求警開道送醫

桃園市一名1歲女童昨天突然高燒不退，嘴唇都發黑，父親一度擔心是染疫，開車帶她就醫，卻卡在車陣中，焦急之下只好打電話向派出...

北市信義區宮廟前2車起火燒損 警消不排除縱火

台北市信義區松山路的天寶聖道宮前空地，今天凌晨近5點有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。警消人員不排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。