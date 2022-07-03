舉頭三尺有神明 他冒名宮廟散布謠言、最終也在廟前被逮

國家級無形文化資產的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香，今年遭冒名白沙屯拱天宮涉嫌散布詐騙信徒香油錢謠言，通霄警察分局循線於7月1日在苗栗市玉清宮前查獲主嫌曾姓男子，案依妨害名譽罪嫌偵辦。

白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步300多公里，今年5月20日出發，8天7夜進香，創紀錄近9.1萬人報名隨香，期間拱天宮發現有心人士冒用「白沙屯拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，誣指進香民俗活動是以詐騙為目的騙取信徒捐香油，拱天宮認為不實言論，嚴重侵犯聲譽與權利，委請律師提告。

通霄分局成立專案小組偵辦，辦案傊查出，影片無論派人至拱天宮拍攝擲筊影片，蒐集網路上資料到影片後製剪輯，均有專人負責，分工相當縝密，且刻意隱避身分不易鎖定，警方鍥而不捨，鎖定曾姓男子（34歲）夥同楊姓女子、陳姓男子涉案。