舉頭三尺有神明 他冒名宮廟散布謠言、最終也在廟前被逮
國家級無形文化資產的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香，今年遭冒名白沙屯拱天宮涉嫌散布詐騙信徒香油錢謠言，通霄警察分局循線於7月1日在苗栗市玉清宮前查獲主嫌曾姓男子，案依妨害名譽罪嫌偵辦。
白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步300多公里，今年5月20日出發，8天7夜進香，創紀錄近9.1萬人報名隨香，期間拱天宮發現有心人士冒用「白沙屯拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，誣指進香民俗活動是以詐騙為目的騙取信徒捐香油，拱天宮認為不實言論，嚴重侵犯聲譽與權利，委請律師提告。
通霄分局成立專案小組偵辦，辦案傊查出，影片無論派人至拱天宮拍攝擲筊影片，蒐集網路上資料到影片後製剪輯，均有專人負責，分工相當縝密，且刻意隱避身分不易鎖定，警方鍥而不捨，鎖定曾姓男子（34歲）夥同楊姓女子、陳姓男子涉案。
警方通知楊女、陳男先後到案，循線7月1日持拘票在苗栗市玉清宮前逮捕曾男，曾男當時夥同2名女性友人玉清宮參拜出來，警方查出，曾男還有傷害罪拘役55天的刑期未到案執行遭通緝，但曾男不願意透露冒名散布不實的犯罪動機，全案依妨害名譽罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
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