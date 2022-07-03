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影／台9線草埔隧道驚傳2車墜坡意外 拖吊車慘摔變廢鐵
屏東縣獅子鄉台9線草埔隧道口附近路段，今天凌晨3點多驚傳墜坡意外。一名陳姓男子（28歲）駕駛拖吊車，後方拖吊一輛故障大貨車，行至隧道口附近地磅站時，疑因天雨路滑撞擊路邊護欄後，整車翻覆掉落草埔橋下。
拖吊車救援不成重摔10公尺砸成廢鐵，幸好後方大貨車卡在邊坡，未繼續滑下追砸拖吊車，傷亡未擴大，陳男及坐在拖吊車副座的侯姓（28歲）大貨車駕駛僅受輕傷，已脫困送醫。
這起驚險車禍發生於台9線北上438.2公里處，事故現場看到拖吊車重摔，車頭全毀，幾乎已成廢鐵，後方拖吊的大貨車翻覆卡在邊坡，半個車身懸空，相當驚險，萬一也滑落墜坡，重砸在拖吊車上，後果不堪想像。
警方調查，陳男駕駛拖吊車，前往台9線拖吊故障大貨車，才出草埔隧道疑似因天雨路滑不慎撞擊路邊護欄，之後整輛車翻覆掉落草埔橋下。警消獲報派遣第四大隊等8車13人馳援，先通知大型吊車到場協助吊掛，救難人員再下至意外點以破壞剪搶救受困人員，緊急送枋寮醫院救治。
院方表示，侯男意識清楚、頭部撕裂傷、肢體擦傷，陳男意識清楚，左腿部位骨折。警方調查，駕駛酒測值為0，兩名當事人均無生命危險，詳細肇事原因正調查釐清中。
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