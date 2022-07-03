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影／新北男會債主 帶球棒砸門打人 最後反被打趴街頭
新北市八里區41歲董姓男子今天凌晨被打趴在街頭，警方介入調查卻發現，原來是他欠錢被「請」到債主家中協商，卻帶著鋁棒砸門、打人，最後反被4人追打圍毆。雙方分別依毀損、傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。
警方凌晨0時52分獲報有人打架，趕抵八里區中華路二段165巷，只剩董男1人倒臥路旁，頭部輕微撕裂傷。員警通報救護車將他送醫，董男坦承因為積欠61歲戴姓男子3萬5千元，被對方約到家中協商。
董男帶著鋁棒前往，一到達就先狠砸住家大門，且揮棒打到戴男肩膀，這時發現屋內疑似有人埋伏，董男轉身拔退就跑，戴男立刻率44歲胡姓、41歲張姓、46歲陳姓男子奪門而出，4人追到巷內把董男痛毆一頓。
董男指控戴男有槍，警方於清晨5時許，通知戴男等4人到蘆洲警分局八里分駐所接受調查，員警稍後並在戴男家中查扣1把玩具手槍送驗。最後雙方互告傷害，戴男同時加告董男損毀，兩造在街頭鬥毆涉嫌妨害秩序，警詢後移送士林地檢署偵辦。
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