桃園1歲童高燒40度嘴唇發黑 焦急父求警開道送醫

桃園市一名1歲女童昨天突然高燒不退，嘴唇都發黑，父親一度擔心是染疫，開車帶她就醫，卻卡在車陣中，焦急之下只好打電話向派出所求援，並在警方開道下很快抵達醫院；女童目前在院方治療下情況已經穩定，排除感染新冠肺炎。

桃園警分局指出，中路派出所昨天下午4時許接到附近居民曾先生電話，他表示自己1歲多的女兒高燒不退，燒到40度，嘴唇甚至開始發黑，擔心是染上新冠肺炎，想和太太帶她到部立桃園醫院就醫，但中山路上車潮壅塞，希望警方協助。

中路副所長翁建智得知此事，確認曾先生車輛已在派出所附近，馬上與警員莊君翰上車待命，見曾男抵達，立即開啟警報器及警示燈，護送曾男一家人沿中山路行駛，4分鐘內便趕抵醫院，曾太太趕緊抱女兒入急診室。