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北市信義區宮廟前2車起火燒損 警消不排除縱火

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市信義區松山路的天寶聖道宮前空地，今天凌晨近5點有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。警消人員不排除縱火，調閱監視器釐清。

據調查，兩輛車都蓋著防塵套，其中一輛先起火燒損車身板金、燈罩，火勢波及隔壁一輛車燒損後輪，有登山客發現後通知附近居民報案，持滅火器撲滅。

警方查出，該處約4年前曾被一名男子縱火燒車，不過近年未發生類似事件，正在調閱周邊道路監視器及查訪附近居民，清查是否有可疑人士，起火原因由消防局火災調查科釐清。

台北市松山路的天寶聖道宮前空地有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。記者李奕昕／翻攝
台北市松山路的天寶聖道宮前空地有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。記者李奕昕／翻攝
台北市松山路的天寶聖道宮前空地有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。記者李奕昕／翻攝
台北市松山路的天寶聖道宮前空地有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。記者李奕昕／翻攝
台北市松山路的天寶聖道宮前空地有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。記者李奕昕／翻攝
台北市松山路的天寶聖道宮前空地有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。記者李奕昕／翻攝

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