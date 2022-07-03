北市信義區宮廟前2車起火燒損 警消不排除縱火

台北市信義區松山路的天寶聖道宮前空地，今天凌晨近5點有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。警消人員不排除縱火，調閱監視器釐清。

據調查，兩輛車都蓋著防塵套，其中一輛先起火燒損車身板金、燈罩，火勢波及隔壁一輛車燒損後輪，有登山客發現後通知附近居民報案，持滅火器撲滅。