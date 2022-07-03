聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市信義區宮廟前2車起火燒損 警消不排除縱火
台北市信義區松山路的天寶聖道宮前空地，今天凌晨近5點有兩輛停放汽車起火，民眾發現以滅火器撲滅，車輛輕微燒損。警消人員不排除縱火，調閱監視器釐清。
據調查，兩輛車都蓋著防塵套，其中一輛先起火燒損車身板金、燈罩，火勢波及隔壁一輛車燒損後輪，有登山客發現後通知附近居民報案，持滅火器撲滅。
警方查出，該處約4年前曾被一名男子縱火燒車，不過近年未發生類似事件，正在調閱周邊道路監視器及查訪附近居民，清查是否有可疑人士，起火原因由消防局火災調查科釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言