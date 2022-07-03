住警器立功 高雄民宅凌晨疑電線走火叫醒住戶

高雄市茄萣區一間透天2層樓頂樓鐵皮加蓋民宅今天凌晨發生火警，因住警器發威，一家5口從睡夢中嚇醒，但到1樓時發現火勢已一發不可收拾，消防人員以電話指導住戶回房間關門、塞門縫，21分鐘內滅火並順利救出5人，未造成傷亡。

高雄市消防局近幾年宣導住戶加裝住宅用火災警報器，茄萣區本次發生火警的這家民宅在客廳也有加裝住警器，今天凌晨4時許民宅客廳疑似發生電線走火，分別住在2樓、3樓的一家3大2小、3代聽到警報聲立即嚇醒，下到1樓查看卻發現火勢猛烈，完全無法下去滅火，經撥打119報案，119執勤員線上指導受困民眾到房間陽台等候救援，並關門、毛巾塞門縫避免火勢延燒。

高市消防局出動16車36人前往搶救，到場時發現1樓有火煙竄出，立即布水線滅火，並同時在2樓陽台救出4人、3樓陽台救出1人，民眾全都沒有受傷，火勢於21分鐘內撲滅。

消防人員表示，因屋主已事前安裝由消防局補助的住警器才能於火災發生第一時間，發揮「提早預警、提早發現、提早應變」的極大功效，搶救行動告一段落後，也立即向周邊住戶進行災後防火宣導。