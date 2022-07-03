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影／苗21線2處坍方路斷、午前3.5K單線通車 神仙谷遊客仍受困

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線12.3公里處，高逾百公尺的山壁大落石阻斷交通，300多名遊客暫時受困，鄉公所契約廠商一早人員、機具進駐苗21線第一處坍方處3.5公里清理，11點10分單線通車後，人員機具得以挺進12.3公里處，公所希望今天能夠搶通。

苗21線3.5公里昨天中午落石，南庄鄉公所單線搶通不久，下午4點多又再次坍方，今天凌晨12.3公里處，發生更大規模落石，數噸重的大石塊散落，讓人觸目心驚，2處落石造成交通中斷，人員、機具一早前進3.5公里處清除土石，清開以後大型機具才能前進12.3公里處。

苗栗縣議員楊文昌說，3.5公里坍方處，在南庄市區通往東河村入口端，阻斷往鹿場、向天湖部落交通，12.3公里神仙谷大落石，更加阻斷鹿場部落交通，因正值假日，他統計暫時受困有339名露營等遊客，食宿至今天中午應該還無虞，不過，因明天就要上班日，盼望道路盡快搶通。

南庄鄉長羅春蓮、縣府工務處長古明弘表示，坍方的規模相當大，尤其12.3公里神仙谷山壁高逾百公尺，還擔心後續還會有落石，希望盡快今天搶通，至於明隧道等改善之道，將來進一步研議。

苗栗縣南庄鄉苗21線12.3公里處今天凌晨大落石，數噸重大石頭占據路面阻斷交通。圖／風木基提供
苗栗縣南庄鄉苗21線12.3公里處今天凌晨大落石，數噸重大石頭占據路面阻斷交通。圖／風木基提供
苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里落石，鄉公所單契約人員、機具一早前進清除土石。圖／羅春蓮提供
苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里落石，鄉公所單契約人員、機具一早前進清除土石。圖／羅春蓮提供
苗21線昨天和今天分別發生落石坍方阻斷交通，沿線居民及露營區遊客受困。圖/截自google地點
苗21線昨天和今天分別發生落石坍方阻斷交通，沿線居民及露營區遊客受困。圖/截自google地點
苗栗縣南庄鄉苗21線12.3公里處今天凌晨大落石，數噸重大石頭占據路面阻斷交通。圖／風木基提供
苗栗縣南庄鄉苗21線12.3公里處今天凌晨大落石，數噸重大石頭占據路面阻斷交通。圖／風木基提供
苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里落石，鄉公所單契約人員、機具一早前進清除土石。圖／羅春蓮提供
苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里落石，鄉公所單契約人員、機具一早前進清除土石。圖／羅春蓮提供

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