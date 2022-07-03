影／苗21線2處坍方路斷、午前3.5K單線通車 神仙谷遊客仍受困

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線12.3公里處，高逾百公尺的山壁大落石阻斷交通，300多名遊客暫時受困，鄉公所契約廠商一早人員、機具進駐苗21線第一處坍方處3.5公里清理，11點10分單線通車後，人員機具得以挺進12.3公里處，公所希望今天能夠搶通。

苗21線3.5公里昨天中午落石，南庄鄉公所單線搶通不久，下午4點多又再次坍方，今天凌晨12.3公里處，發生更大規模落石，數噸重的大石塊散落，讓人觸目心驚，2處落石造成交通中斷，人員、機具一早前進3.5公里處清除土石，清開以後大型機具才能前進12.3公里處。

苗栗縣議員楊文昌說，3.5公里坍方處，在南庄市區通往東河村入口端，阻斷往鹿場、向天湖部落交通，12.3公里神仙谷大落石，更加阻斷鹿場部落交通，因正值假日，他統計暫時受困有339名露營等遊客，食宿至今天中午應該還無虞，不過，因明天就要上班日，盼望道路盡快搶通。