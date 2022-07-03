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天雨路滑！台南轎車疑打水漂失控自撞分隔島

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市區今天清晨7點多下日起瞬間大雨，一輛紅色轎車沿台86線西往東方向行駛，行經仁德路段疑出現水漂現象，失控撞上中央分隔島，左側車頭及車門凹陷，吳姓女駕駛雖未受傷，但打不開駕駛座車門，飽受驚嚇，她發現左前側車窗可搖下，吳女自行從左前側脫困。

台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨7點多接獲民眾報案，一輛紅色轎車失控自撞台86線仁德路段分隔島，地點臨近奇美博物館，但沒看到駕駛出來，可能受困車內。

消防分隊接獲通報前往搶救，消防人員到場後，吳姓女駕駛（40歲）已自行脫困，消防人員檢視她沒有外傷，但受車子撞擊後飽受驚嚇，將她送醫觀察。轎車前座2個安全氣囊都爆開。

據了解，今天清晨台南市多個地區下起瞬間大雨，台86線仁德路段道路積水，天雨路滑，警方請往來車輛減速慢行，以免出現水漂現象。

警方說，所謂「水漂現象」，指的就是當遇有積水，汽車輪胎與地面間形成水膜，導致車輛像是「浮在水上」，輪胎無法完全接觸地面失去抓地力，汽車可能會發生打滑、失控狀況，而造成水漂現象的其中一要件為車速，因此也應避免超速行駛，減少車輛失控肇事。

紅色轎車前座2個安全氣囊都爆開。記者黃宣翰／攝影
紅色轎車前座2個安全氣囊都爆開。記者黃宣翰／攝影
紅色轎車行駛台86線台南市仁德路段，疑出現水漂現象，失控自撞中央分隔島，車頭嚴重凹陷。記者黃宣翰／攝影
紅色轎車行駛台86線台南市仁德路段，疑出現水漂現象，失控自撞中央分隔島，車頭嚴重凹陷。記者黃宣翰／攝影

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