天雨路滑！台南轎車疑打水漂失控自撞分隔島

台南市區今天清晨7點多下日起瞬間大雨，一輛紅色轎車沿台86線西往東方向行駛，行經仁德路段疑出現水漂現象，失控撞上中央分隔島，左側車頭及車門凹陷，吳姓女駕駛雖未受傷，但打不開駕駛座車門，飽受驚嚇，她發現左前側車窗可搖下，吳女自行從左前側脫困。

台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨7點多接獲民眾報案，一輛紅色轎車失控自撞台86線仁德路段分隔島，地點臨近奇美博物館，但沒看到駕駛出來，可能受困車內。

消防分隊接獲通報前往搶救，消防人員到場後，吳姓女駕駛（40歲）已自行脫困，消防人員檢視她沒有外傷，但受車子撞擊後飽受驚嚇，將她送醫觀察。轎車前座2個安全氣囊都爆開。

據了解，今天清晨台南市多個地區下起瞬間大雨，台86線仁德路段道路積水，天雨路滑，警方請往來車輛減速慢行，以免出現水漂現象。