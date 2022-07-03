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影／高雄男不滿遭勸移物持刀嗆嚇店家 遭警大外戈制伏
高雄市新興區撿拾回收物的陳姓男子，因回收物堆放在仁智街服飾店前，昨日下午店家請陳男移物，打赤膊、下身穿短褲的陳男心生不滿，持美工刀威嚇店家，警方獲報，陳男不斷咆哮，警方趁他不注意，施以大外戈將他制伏。
警方調查，51歲的陳姓男子在新興區一帶專撿拾回收物為生，陳男將撿來的回收物擺在仁智街一家裝修的服飾店前，昨日下午1時45分許，陳男打著赤膊、僅穿著一條短褲，出現在店家前，因店家要裝修，於是告知陳男請他將回收紙箱等物移走。
未料，陳男被店家的舉動激怒，當場掏出一把美工刀威嚇店家，新興警分局五福二路派出所警方獲報趕抵，見陳男不聽勸，還不斷咆哮，嗆三字經，因陳男情緒不穩，警方趁他不注意，施以大外戈將他制伏，壓制在地，以強制力管束將他帶回派出所後，聯繫陳男家屬協助將他送醫。
警方表示，店家劉姓負責人不願提告，警方另依社會秩序維護法第68條第二款滋擾店家行為將陳男函請簡易庭裁罰。
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