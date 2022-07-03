少年充當人頭戶的人頭 被詐團識破挨打 急向上門警求救
高雄市林姓少年的友人賣帳戶給詐騙集團，卻慫恿他頂替到九份一家民宿「被管理」，後來穿幫，遭詐團成員毆打，還好警方到民宿臨檢，少年發現救兵到，開口要求帶回派出所，員警覺有異，先後逮捕4名詐團幹部和7名人頭戶，偵詢後將全案依詐欺罪嫌送辦。
新北市瑞芳警分局1日晚間執行青春專案擴大臨檢勤務，在九份老街附近一家民宿臨檢時，看到林姓少年神情有異，還要求員警帶他回派出所。員警研判這群「房客」不單純，控制局面後，通報分局偵查隊到場協助調查。
警方將包括少年在內的6人帶回詢問後，得知31歲劉男、20歲謝男是詐團總務兼看管人員，另3人出售帳戶供詐團行騙。
林姓少年的角色比較特別，他背負債務，並因有朋友想賣帳戶牟利，但又不想被集中管理7天，便與少年協議，由友人提供帳戶，少年當人頭，兩人再平分6萬元酬勞。
據了解，林姓少年住進民宿後，因為外表不像成人，身分很快就被識破。詐團成員明知少年不是帳戶主人，留下無用，但也不敢放他走，以防行跡敗露。少年因在民宿遭毆打，見員警臨檢開口求救，希望早日脫身。
警方查出劉、謝並非詐騙集團主要幹部，懷疑有其他成員未到案，2日凌晨2點再度前往民宿，發現屋內有5名房客，帶回詢問發現，20多歲鄭男和吳男是詐團幹部，另3人為出售帳戶的人頭戶。
警方提醒民眾，在網路上看到徵「免費旅遊」，還可領發報酬廣告，千萬別起貪念，因為上鈎之後，可能會被詐騙集團成員扣住證件及存摺，並用來犯罪。詐騙集團為了避免遭查緝，會常變換投宿地點。這批落網者日前住在北市日租套房，日前才轉到金瓜石投宿。
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