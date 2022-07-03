快訊

已是3天內第2次！ 澳門再於台灣芒果包裝檢驗出新冠病毒

一周數位爆報／亞馬遜姐拍片嗆網友、HTC Desire 22 pro元宇宙在哪裡？買iPad先別心急！

對男性影響明顯！研究：常喝濃縮咖啡可能使總膽固醇升高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南關子嶺深夜落石 驟雨不斷土石鬆動上山小心

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

連日來台南山區驟雨不斷，市道172線紅葉隧道路段昨晚近11點傳出零星落石，擔心傷及路人，警漏夜冒雨疏導交通，經工務段人員迅速排出，警方說，山區土石鬆動，用路人一定要提高警覺。

白河警分局關嶺派出所昨深夜近11點獲報上述路段有落石，所長楊昆達與警員黃鴻鑫漏夜趕著巡邏車趕至，發現其中有2塊從山坡滑落的石塊粗估達2公尺，所幸當時未傳出砸傷人。

所長楊昆達與警員黃鴻鑫在現場忙拉起封鎖線，避免用路人誤闖，也在旁疏導交通，公路總局新營工務段也漏夜出動人員與機具清理，約1小時後排除。

警方說，連日來午後關子嶺山區常降雨，山區土石有鬆動現象，遊客上山真的要提高警覺才行。

工務段人員出動機具及人員清理後恢復通行。圖 ／警方提供
工務段人員出動機具及人員清理後恢復通行。圖 ／警方提供
連日降雨不斷，台南關子嶺山區紅葉隧道旁落石滑落。圖 ／警方提供
連日降雨不斷，台南關子嶺山區紅葉隧道旁落石滑落。圖 ／警方提供
白河警分局關嶺派出所人員漏夜冒雨處置指揮交通。圖 ／警方提供
白河警分局關嶺派出所人員漏夜冒雨處置指揮交通。圖 ／警方提供

延伸閱讀

苗21線大落石阻路、鹿場遊客受困 重病老婦送醫不及過世

不斷更新／19縣市大雨特報 雲嘉彰投大雷雨

南庄苗21線山壁巨石崩落 廂型車遭砸、駕駛受困救出送醫

南橫公路大落石擊中車輛 副駕乘客輕傷無大礙

相關新聞

苗21線大落石阻路、鹿場遊客受困 重病老婦送醫不及過世

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線3.5公里、12.3公里處，昨天下午及今天凌晨發生大落石交通中斷，造成200多名遊客...

彰化市鬧區移工宿舍清晨火警 緊急疏散42人

彰化市鬧區永樂街一棟主要供移工宿舍6樓建築，今天清晨發生火警，彰化縣消防局據報趕往搶救，共疏散42人，火勢約30分撲滅，...

台南關子嶺深夜落石 驟雨不斷土石鬆動上山小心

連日來台南山區驟雨不斷，市道172線紅葉隧道路段昨晚近11點傳出零星落石，擔心傷及路人，警漏夜冒雨疏導交通，經工務段人員...

汪星人遇休假警搖尾討拍 警一招找到狗主人

高雄市一名林姓女子昨晚帶愛犬紅貴賓狗至鳳山區大東藝術中心散步，愛犬一溜煙不見蹤影，剛好忠孝派出所副所長洪志元休假至該處運...

辣妹上網援交秀全套 阿伯急購見面點數險中招

62歲李生男子透過網路社群認識暱稱「莉莉」的女子，昨天傍晚對方傳LINE低胸露乳溝的清涼照給他，自稱有兼職援交服務，邀約...

澎湖老翁「踢圈」釣魚失聯 今晨發現遺體

澎湖縣72歲歐姓老翁昨天下午傳出失聯，消防局獲報後請求空勤直升機支援，動員海陸空搜索仍無所獲，直到今晨7時許，民眾在馬公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。