台南關子嶺深夜落石 驟雨不斷土石鬆動上山小心

連日來台南山區驟雨不斷，市道172線紅葉隧道路段昨晚近11點傳出零星落石，擔心傷及路人，警漏夜冒雨疏導交通，經工務段人員迅速排出，警方說，山區土石鬆動，用路人一定要提高警覺。

白河警分局關嶺派出所昨深夜近11點獲報上述路段有落石，所長楊昆達與警員黃鴻鑫漏夜趕著巡邏車趕至，發現其中有2塊從山坡滑落的石塊粗估達2公尺，所幸當時未傳出砸傷人。

所長楊昆達與警員黃鴻鑫在現場忙拉起封鎖線，避免用路人誤闖，也在旁疏導交通，公路總局新營工務段也漏夜出動人員與機具清理，約1小時後排除。