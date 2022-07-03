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台南關子嶺深夜落石 驟雨不斷土石鬆動上山小心
連日來台南山區驟雨不斷，市道172線紅葉隧道路段昨晚近11點傳出零星落石，擔心傷及路人，警漏夜冒雨疏導交通，經工務段人員迅速排出，警方說，山區土石鬆動，用路人一定要提高警覺。
白河警分局關嶺派出所昨深夜近11點獲報上述路段有落石，所長楊昆達與警員黃鴻鑫漏夜趕著巡邏車趕至，發現其中有2塊從山坡滑落的石塊粗估達2公尺，所幸當時未傳出砸傷人。
所長楊昆達與警員黃鴻鑫在現場忙拉起封鎖線，避免用路人誤闖，也在旁疏導交通，公路總局新營工務段也漏夜出動人員與機具清理，約1小時後排除。
警方說，連日來午後關子嶺山區常降雨，山區土石有鬆動現象，遊客上山真的要提高警覺才行。
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