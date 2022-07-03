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汪星人遇休假警搖尾討拍 警一招找到狗主人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名林姓女子昨晚帶愛犬紅貴賓狗至鳳山區大東藝術中心散步，愛犬一溜煙不見蹤影，剛好忠孝派出所副所長洪志元休假至該處運動，見紅貴賓對他搖尾討拍，就近將狗送至成功所，警方請動保處掃晶片，通知焦急的林女和愛犬重逢。

警方指出，鳳山警分局忠孝派出所副所長洪志元昨日休假，當晚8時許在鳳山區大東藝術中心運動時，見一隻可愛的紅貴賓狗四處嗅聞，朝他走來時，還不斷搖尾討拍，熱愛動物的他研判紅貴賓走失，在現場等了約20分鐘，未見到主人前來。

當時紅貴賓仿佛知道洪員是人民保母，不斷貼近他搖尾示好，洪員猜測狗主人的愛犬失蹤，應心急如焚，於是將牠就近送至成功派出所，紅貴賓狗見所內有警察圍觀，還興奮一直吠叫，員警充當臨時狗保母。

警方隨後請來動保處人員掃描紅貴賓狗的晶片，順利找到狗主人林姓女子，林女說，當時她帶著愛犬從大東公園沿鳳山溪溜達，結果一轉眼愛犬就不見了，她曾著急得四處尋找，但找不到，感謝警方協助讓她和愛犬歡喜團圓。

紅貴賓狗見所內有警察圍觀，還興奮一直吠叫，員警充當臨時狗保姆。記者石秀華／翻攝
紅貴賓狗見所內有警察圍觀，還興奮一直吠叫，員警充當臨時狗保姆。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局忠孝派出所副所長洪志元昨晚休假，在鳳山區大東藝術中心運動時，見迷途紅貴賓狗，將牠就近送往成功所，協助找到狗主人。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局忠孝派出所副所長洪志元昨晚休假，在鳳山區大東藝術中心運動時，見迷途紅貴賓狗，將牠就近送往成功所，協助找到狗主人。記者石秀華／翻攝
警方隨後請來動保處人員掃描紅貴賓狗的晶片，順利找到狗主人林姓女子。記者石秀華／翻攝
警方隨後請來動保處人員掃描紅貴賓狗的晶片，順利找到狗主人林姓女子。記者石秀華／翻攝

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