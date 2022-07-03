苗21線大落石阻路、鹿場遊客受困 重病老婦送醫不及過世

苗栗縣南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線3.5公里、12.3公里處，昨天下午及今天凌晨發生大落石交通中斷，造成200多名遊客受困，部落一名重病老婦人昨天下午接駁送醫來不及，回天乏術，鄉公所等相關單位將派員搶通。

苗21線危險路段，地方人士反映設置明隧道等設施改善，不知講了N遍，縣議員楊文昌、南庄鄉東河村長風木基等人異口同聲表示，請政府不要以人口數來計算工程效益，因為人命是無價的，族人一到下雨天及下雨過後，都要冒著生命危險，而且還有遊客，希望看得見、聽得到他們的心聲。

苗栗地近日來午後雷陣雨，造成山區土石鬆動，苗21線3.5公里處，昨天中午發生落石，造成交通中斷，搶通後不久，下午4、5點又發生大落石，規模又更大，楊文昌說，部落一名重病在身的老婦人下午5點多在家昏倒，送醫還必須靠接駁，但送醫回天乏術。

今天凌晨苗21線12.3公里處，又發生大面積落石崩落，重達數噸重的石頭散落路面，占據整個車道影響行車安全，風木基等人一早巡視發現，頭份警察分局陸家派出所員警設置交通錐等警戒。