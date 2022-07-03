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辣妹上網援交秀全套 阿伯急購見面點數險中招
62歲李生男子透過網路社群認識暱稱「莉莉」的女子，昨天傍晚對方傳LINE低胸露乳溝的清涼照給他，自稱有兼職援交服務，邀約他到小套房辦事，條件是要他先買1千元遊戲點數支付，超商店員關懷提問發覺有異，報警及時阻止這起詐騙案。
台南市62歲李男子透過LINE與「莉莉」加好友後，對方傳來面容姣好、低胸露乳溝的美女照，他立刻凍未條，相約昨日下午6點多見面。雙方談妥以1000元價格進行全套性服務，有全身按摩、愛愛吸等，且直接小套房辦事，但要李先到超商買1千元遊戲數。
超商店員警覺李遭詐騙，向市警二分局海安派出所報案，巡佐楊元林、警員黃游成趕到現場關心詢問，李稱他於2日下午在網路上認識23歲的女網友「莉莉」，對方邀他到小套房援交，但見面之前需先購買遊戲點數支付服務費。
警方 勸說此為網路援交詐騙的一貫手法，並告知近來多件假援交真詐騙案例，最後，李才取消購買遊戲點數的念頭，並感謝警方的及時阻詐。
台南市警二分局說，這類援交詐騙常以先要求提供聯絡方式，再要求被害人到便利超商購買遊戲點數，理由都是說「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，等收到點數後代表詭計成功，而火辣美女網友「莉莉」根本也不會出現。
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