辣妹上網援交秀全套 阿伯急購見面點數險中招

62歲李生男子透過網路社群認識暱稱「莉莉」的女子，昨天傍晚對方傳LINE低胸露乳溝的清涼照給他，自稱有兼職援交服務，邀約他到小套房辦事，條件是要他先買1千元遊戲點數支付，超商店員關懷提問發覺有異，報警及時阻止這起詐騙案。

台南市62歲李男子透過LINE與「莉莉」加好友後，對方傳來面容姣好、低胸露乳溝的美女照，他立刻凍未條，相約昨日下午6點多見面。雙方談妥以1000元價格進行全套性服務，有全身按摩、愛愛吸等，且直接小套房辦事，但要李先到超商買1千元遊戲數。

超商店員警覺李遭詐騙，向市警二分局海安派出所報案，巡佐楊元林、警員黃游成趕到現場關心詢問，李稱他於2日下午在網路上認識23歲的女網友「莉莉」，對方邀他到小套房援交，但見面之前需先購買遊戲點數支付服務費。

警方 勸說此為網路援交詐騙的一貫手法，並告知近來多件假援交真詐騙案例，最後，李才取消購買遊戲點數的念頭，並感謝警方的及時阻詐。