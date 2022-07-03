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澎湖老翁「踢圈」釣魚失聯 今晨發現遺體
澎湖縣72歲歐姓老翁昨天下午傳出失聯，消防局獲報後請求空勤直升機支援，動員海陸空搜索仍無所獲，直到今晨7時許，民眾在馬公市觀音亭虹橋礁石邊發現男性遺體，經指認後確認為歐姓老翁，事發原因由警方報請檢察官相驗釐清。
警消調查，歐男昨天上午前往觀音亭海域「踢圈」釣魚，於9時許上岸並收拾裝具返家。11時許因尚有「踢圈」所用裝具遺留在現場，因此單獨騎乘機車前往觀音亭收拾，至此音訊全無。
消防局昨下午1時許獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊4車1艇10人前往搜救，警方調閱民族路與治平路口監視器影像，在虹橋下方發現歐男機車停放於該處，並留有拖鞋與安全帽。
為加速搜救，岸巡隊申請空勤直升機救援，海陸空同步搜索，但直至昨天深夜，仍未在觀音亭海域發現失聯歐男。
直到今上午7時許，消防局接獲民眾報案，於觀音亭虹橋下方礁石區，疑似發現1具遺體。
消防局獲報後到場，遺體已由晨泳泳客拖帶至岸邊。
消防局表示，遺體上岸已明顯無呼吸心跳，經確認後，是昨天釣魚失聯的歐姓老翁，後續交由警方、岸巡隊調查處置。
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