彰化市鬧區移工宿舍清晨火警 緊急疏散42人

彰化市鬧區永樂街一棟主要供移工宿舍6樓建築，今天清晨發生火警，彰化縣消防局據報趕往搶救，共疏散42人，火勢約30分撲滅，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在清晨6時34分接獲報案，指這棟大樓4樓冒出濃煙，立即出動4個分隊各式消防車14輛、救護車1輛，消防人員32人前往搶救。