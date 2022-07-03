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彰化市鬧區移工宿舍清晨火警 緊急疏散42人
彰化市鬧區永樂街一棟主要供移工宿舍6樓建築，今天清晨發生火警，彰化縣消防局據報趕往搶救，共疏散42人，火勢約30分撲滅，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。
彰化縣消防局是在清晨6時34分接獲報案，指這棟大樓4樓冒出濃煙，立即出動4個分隊各式消防車14輛、救護車1輛，消防人員32人前往搶救。
消防人員趕到時，這棟是4樓寢室起火，部分移工已經自動疏散下來，在灌救時，同時上五樓及六樓搜索，未見還有其他人員，4樓寢室燒毀嚴重，幸好火勢也未延燒到其他樓層，在7時11分許撲滅。
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