護送高燒40度幼童 彰化警車遇車禍5傷送醫

彰化縣花壇鄉今晚8點半左右發生一起警車與民眾車輛碰撞事故，造成3名大人、2名6歲幼童輕傷送醫，警方指出，警車當時直行紅燈號誌，警鳴護送高燒40度幼童就醫，與從巷子轉出的車輛碰撞，詳細肇事原因將調查。

這起事故發生在花壇鄉中山路2段與廖厝巷口北上車道，彰化分局指出，員林分局村上所張姓員警以巡邏車鳴警笛開警示燈，前導護送高燒達40度確診民眾的車輛就醫，途中與梁姓駕駛的車輛碰撞，事發後被護送車輛已自行安全抵達彰化基督教醫院。