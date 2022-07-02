快訊

金曲33／「最好年代加入最好團隊」陳復明獲最佳貢獻獎 得獎名單不斷更新

金曲33／邱晨3月病逝…獲頒特別貢獻獎 女兒上台喊話：爸爸你得獎了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護送高燒40度幼童 彰化警車遇車禍5傷送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉今晚8點半左右發生一起警車與民眾車輛碰撞事故，造成3名大人、2名6歲幼童輕傷送醫，警方指出，警車當時直行紅燈號誌，警鳴護送高燒40度幼童就醫，與從巷子轉出的車輛碰撞，詳細肇事原因將調查。

這起事故發生在花壇鄉中山路2段與廖厝巷口北上車道，彰化分局指出，員林分局村上所張姓員警以巡邏車鳴警笛開警示燈，前導護送高燒達40度確診民眾的車輛就醫，途中與梁姓駕駛的車輛碰撞，事發後被護送車輛已自行安全抵達彰化基督教醫院。

彰化消防局指出，救護人員現場檢傷都為輕傷。警方說，當時警車上2人，雙方駕駛酒測值皆為0，2名大人及2名小孩送醫，另1名員警副駕駛座受傷送醫，事故晚間10點左右排除。

彰化花壇中山路晚間發生警車與民眾車輛碰撞事故。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化花壇中山路晚間發生警車與民眾車輛碰撞事故。圖／翻攝彰化踢爆網

延伸閱讀

彰縣規劃捷運鹿港線 日治時期早有糖鐵行經

彰化就博會物流司機、客運駕駛都缺人 祭出8萬薪資

李燕合體前夫 彰化議長謝典林爆脫單認了：來蹭流量

農田水利署彰化處長將退休 吳音寧表哥呼聲高

相關新聞

護送高燒40度幼童 彰化警車遇車禍5傷送醫

彰化縣花壇鄉今晚8點半左右發生一起警車與民眾車輛碰撞事故，造成3名大人、2名6歲幼童輕傷送醫，警方指出，警車當時直行紅燈...

一張照曝高雄單車嬤死裡逃生 頭和大車輪胎差30公分

高雄市三民區昨傍晚發生一起驚悚車禍，一名80歲阿嬤騎單車在灣興街停等紅燈，綠燈起步後，遭後方大貨車撞倒，人滾入輪下，一動...

疑因天雨路滑 南迴公路4車擦撞、8人受傷送醫

南迴公路台東太麻里橋段今天下午4點多，疑因天雨路滑、視線不佳，發生4車擦撞事故，造成8人送傷送醫，所幸傷者沒有生命危險，...

影／沒見購物卻扯購物糾紛 兩惡煞持棒砸藥局

新北市樹林區兩名男子，周四（6月30日）晚上8時許，持棒衝入鎮前街一家藥局，短短10秒鐘將玻璃櫥櫃藥品砸毀，隨即開車逃離...

7惡煞討債認車不認人 無辜男成肉靶慘挨打

新北市黃姓男子不滿友人欠債未還，今天夥同6人前往友人住處堵人，卻認車不認人，站在車旁的黃姓男子當成欠債友人，眾人一湧而上...

澎湖觀音亭海域釣魚遺留拖鞋消失 陸海空搜救失蹤漁民

澎湖縣一名72歲歐姓漁民今天上午前往觀音亭海域釣魚，9時返家，2小時後發現釣具忘了拿，又折返現場，歐男兒子直至下午1時未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。