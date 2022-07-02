一張照曝高雄單車嬤死裡逃生 頭和大車輪胎差30公分

高雄市三民區昨傍晚發生一起驚悚車禍，一名80歲阿嬤騎單車在灣興街停等紅燈，綠燈起步後，遭後方大貨車撞倒，人滾入輪下，一動也不動，頭和大車輪胎僅差30公分距離，警消一度以為她遭遇不測，呼喊後，被嚇得魂飛魄散的阿嬤才微弱回話，所幸她命大，僅手腳擦挫傷，幸運地逃過鬼門關。

警方指出，該起車禍發生在昨天傍晚近5時許，當時孫姓阿嬤騎著一輛淑女單車，和數名機車騎士在三民區在灣興街和民族路路口停等紅燈，後方則有一輛郭姓男子（34歲）駕駛的大貨車。

未料，綠燈起步後，機車騎士往前騎，孫姓阿嬤因騎單車動作緩慢，大貨車的郭姓司機疑因視線死角，未察覺車子前方的孫姓阿嬤，車頭直接撞倒阿嬤的單車，阿嬤當場人車倒地，整個人滾入大貨車車輪下，對向前方車急按喇叭對郭男示警，郭男當場急踩煞車，引起過往人車一陣驚呼。

由於孫嬤消失在大車車輪下，警消和目擊民眾一度以為情況不樂觀，警方趴在地上往大貨車車底查看，只見孫嬤一動也不動，身體在兩個輪胎之間，頭部僅和輪胎差30公分距離，郭男當下也嚇得臉色發青，以為阿嬤應該已經「回家了」，這下他恐怕完蛋了。

警方對著孫嬤喊了幾分鐘，見她身體移動，臉緩緩轉過來，回神後發出微弱聲回應，趕緊由救護員接手，救護員蹲在地上安撫孫嬤情緒，詢問她傷勢，所幸僅手腳擦挫傷，隨後將她從車底下救出送醫治療。