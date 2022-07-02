初次爬尾寮山迷路 夫妻檔走到沒力報警求助

王姓夫妻首次到高雄市茂林區尾寮山登山，途中因為下大雨加上天色漸晚，兩人在距離山頂約2.5公里處折返，下山過程中卻疑似走錯岔路迷路，擔心越晚越危險，只能報警求助，員警根據王男提供的照片及附近標的在「布魯布沙吊橋」對面濁口溪河畔找到兩人，協助以警用機車載兩人到停車處回家。

王姓男子（43歲）與妻子6月27日一早開車從台南市區準備到茂林區尾寮山1日遊，準備一路欣賞海拔1427公尺的沿線風景，兩人上午7點40分從尾寮山登山步道口開始走，爬到接近山頂的2.5公里處因為下大雨，且登山路線又因雨勢不易辨認，走到許多陡坡處，加上兩人是第一次走尾寮山，多重考量下決定折返。

王男夫妻回程路上發現一處全是岔路，不熟悉路況下可能走錯路，下午6時許下山驚覺不是原來停車的地方又已經沒力，只好報警求助，六龜警分局員警獲報立即與王男互加LINE聯繫，請王男將周遭看到的景色及建築分享到群組，員警確認後發現兩人位置大概在離登山步道步行約10分鐘路程處，因林道道路顛坡，立即騎警用機車前往搜尋，下午6點35分左右找到王男夫妻，因兩人不需就醫，協助將兩人載到停車處回家。