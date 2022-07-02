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影／沒見購物卻扯購物糾紛 兩惡煞持棒砸藥局

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區兩名男子，周四（6月30日）晚上8時許，持棒衝入鎮前街一家藥局，短短10秒鐘將玻璃櫥櫃藥品砸毀，隨即開車逃離。案經警方受理循線鎖定兩嫌身分，昨天（1日）通知到案，偵詢時兩嫌辯稱，不爽到藥局買東西遭店員白眼，但警方調查與事實不符，警詢後依毀損罪嫌送辦。

據了解，張姓男子（21歲）與齊姓男子（34歲、之前從事物流）目前皆無業，周四（6月30日）晚上8時許，由張男租賃一輛汽車載同齊男，來到新北市樹林區鎮前街一家藥局，隨即手持鋁棒，朝著店內玻璃櫃一陣猛砸，造成店內玻璃、藥品毀損。

兩煞逞凶過程，僅短短10秒鐘，隨即快速駕車逃離現場。案經警方調閱監視器畫面，鎖定兩嫌身分，於昨天通知張、齊兩男到案說明，偵詢時，兩男辯稱，是周三（6月29日）但藥局買東西時，不爽店員態度不佳，又被白眼。才會在周四（6月30日）晚上8時許，持棒到場砸店洩憤。

但警方出示店內監視器畫面，卻不見兩男曾到藥局內買東西，藥局也不識兩男，警詢後先以毀損罪嫌送辦，另持續追查有無其他共犯，以及確切犯案動機。

警詢後依毀損罪嫌將兩嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依毀損罪嫌將兩嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區鎮前街一家藥局，周四（6月30日）晚上遭兩煞砸店，警方受理循線於昨天通知到案。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區鎮前街一家藥局，周四（6月30日）晚上遭兩煞砸店，警方受理循線於昨天通知到案。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌闖入新北市樹林區鎮前街一家藥局持棒砸店，警方循線於昨天通知到案。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌闖入新北市樹林區鎮前街一家藥局持棒砸店，警方循線於昨天通知到案。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區鎮前街一家藥局遭砸，警方獲報趕抵，但兩嫌已駕車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區鎮前街一家藥局遭砸，警方獲報趕抵，但兩嫌已駕車逃逸。記者曾伯愷／翻攝

監視器

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