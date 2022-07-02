7惡煞討債認車不認人 無辜男成肉靶慘挨打

新北市黃姓男子不滿友人欠債未還，今天夥同6人前往友人住處堵人，卻認車不認人，站在車旁的黃姓男子當成欠債友人，眾人一湧而上涉嫌持甩棍及揮拳痛毆，事後發現打錯人，一哄而散。警方於案發後5小時循線帶回帶頭動手的黃男等7人，警詢後，依妨害秩序及傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方今天凌晨2時許獲報，板橋區光復街一處社區前發生街頭聚眾打架情事，警方迅速趕抵，滋事者已鳥獸散，只剩被害人黃姓男子（47歲）頭部、前臂、手肘及手腕等處遭打傷，倒在路邊，叫救護車送醫。

經警方以車追人，於今天上午7時將涉嫌帶頭動手傷人的黃姓男子（21歲）與同夥洪姓男子（20歲）等7人通知到案。

經查，黃男不滿友人積欠5萬餘元未還，今天凌晨至欠債友人住處堵人，發現被害人黃男站在疑似欠債友人的汽車旁，以為終於等到人，7人一湧而上，洪男涉持甩棍，其餘6人揮拳圍毆，直到被害人倒地才發現認錯對象打錯人，便一哄而散。