快訊

金曲33／台語歌王歌后出爐 得獎名單不斷更新

俄烏戰爭怎麼收場？季辛吉揭「3種方式」可能結束戰火

「通膨怎麼升就可能怎麼降」 克魯曼：Fed政策轉鬆時機恐比預期早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7惡煞討債認車不認人 無辜男成肉靶慘挨打

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市黃姓男子不滿友人欠債未還，今天夥同6人前往友人住處堵人，卻認車不認人，站在車旁的黃姓男子當成欠債友人，眾人一湧而上涉嫌持甩棍及揮拳痛毆，事後發現打錯人，一哄而散。警方於案發後5小時循線帶回帶頭動手的黃男等7人，警詢後，依妨害秩序及傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方今天凌晨2時許獲報，板橋區光復街一處社區前發生街頭聚眾打架情事，警方迅速趕抵，滋事者已鳥獸散，只剩被害人黃姓男子（47歲）頭部、前臂、手肘及手腕等處遭打傷，倒在路邊，叫救護車送醫。

經警方以車追人，於今天上午7時將涉嫌帶頭動手傷人的黃姓男子（21歲）與同夥洪姓男子（20歲）等7人通知到案。

經查，黃男不滿友人積欠5萬餘元未還，今天凌晨至欠債友人住處堵人，發現被害人黃男站在疑似欠債友人的汽車旁，以為終於等到人，7人一湧而上，洪男涉持甩棍，其餘6人揮拳圍毆，直到被害人倒地才發現認錯對象打錯人，便一哄而散。

被打的黃男表示，當時走出社區準備去買宵夜，卻無辜當街挨打，堅持提出傷害告訴，警詢後，將動手的黃男等人依妨害秩序及傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦；持甩掍打人的洪男，另依違反社會秩序維護法函送新北地院簡易庭裁處。

7惡煞討債認車不認人，無辜男慘變肉靶當街挨打，新北海山警方於案發5小時將涉嫌動手黃男等7人帶返派出所，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
7惡煞討債認車不認人，無辜男慘變肉靶當街挨打，新北海山警方於案發5小時將涉嫌動手黃男等7人帶返派出所，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
7惡煞討債認車不認人，無辜男慘變肉靶當街挨打，新北海山警方於案發5小時將涉嫌動手黃男等7人帶返派出所，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
7惡煞討債認車不認人，無辜男慘變肉靶當街挨打，新北海山警方於案發5小時將涉嫌動手黃男等7人帶返派出所，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

傷害罪 救護車

延伸閱讀

疑不滿遭解雇 新北房仲男揮刀割傷3同事 現行犯遭警逮

影／板橋19惡煞搭8輛計程車砸當鋪 幕後主嫌四海幫海鯨堂主今晚到案

瑪莎拉蒂惡煞打人案首傳被害男大生 被告律師質疑證詞兜不攏

影／瑪莎拉蒂惡煞打人案 被害男大生首出庭：還是會怕

相關新聞

7惡煞討債認車不認人 無辜男成肉靶慘挨打

新北市黃姓男子不滿友人欠債未還，今天夥同6人前往友人住處堵人，卻認車不認人，站在車旁的黃姓男子當成欠債友人，眾人一湧而上...

澎湖觀音亭海域釣魚遺留拖鞋消失 陸海空搜救失蹤漁民

澎湖縣一名72歲歐姓漁民今天上午前往觀音亭海域釣魚，9時返家，2小時後發現釣具忘了拿，又折返現場，歐男兒子直至下午1時未...

影／台64線西行14.8公里 兩車追撞1人送醫

今天上午9時40分，吳姓男子（41歲）駕駛一輛汽車，行經台64線西行14.8公里往五股方向，疑因未保持安車距，不慎追撞上...

影／阿伯一路逆向騎機車 路口碰撞小貨車傷重不治

花蓮縣81歲林姓老翁今天上午8時許騎乘機車，在交通繁忙的中央路3段內側車道由南向北逆向行駛，右轉中原路1段時，與蔡姓男子...

南庄苗21線山壁巨石崩落 廂型車遭砸、駕駛受困救出送醫

苗栗縣南庄鄉苗21線道路東河路段下午1點多發生山壁崩落意外，一輛廂型車行經時被落石 砸中，車體變形受困，消防人員據報趕往...

影／女兒三個月沒見突來電 7旬婦遭詐70萬

新北市新莊區一名蔡姓老婦，日前接獲女兒LINE來電說「最近要投資需要一筆資金」，蔡婦因三個月沒見其女思念甚切，沒經查證便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。