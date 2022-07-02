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澎湖觀音亭海域釣魚遺留拖鞋消失 陸海空搜救失蹤漁民
澎湖縣一名72歲歐姓漁民今天上午前往觀音亭海域釣魚，9時返家，2小時後發現釣具忘了拿，又折返現場，歐男兒子直至下午1時未看到父親人影報案，警方獲報，調閱周圍監視器影像，發現歐男曾騎車經過路口，但現場遺留機車、拖鞋和安全帽，人卻消失無蹤，目前陸海空正進行搜救中。
澎湖縣府消防局今天下午1時9分許接獲歐姓男子報案，歐男指稱，72歲父親今天日上午前往觀音亭海域「踢圈」釣魚，9時許上岸並收拾裝具返家。歐男說，11時許，因父親發現釣魚裝具遺留在現場，又騎機車前往觀音亭收拾，但到了下午1時許，仍未返家，失去音訊。
消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊4車1艇10人前往搜救，由大隊長陳正宜指揮搜救，並通知13巡防區及警察局派員配合搜救任務。
警方調閱民族路和治平路口監視器影像，發現歐姓老翁於上午11時14分許曾騎車經過該路口，前往觀音亭園區，另在虹橋發現歐翁騎乘的機車停放在橋上，現場留有拖鞋與安全帽。
消防局勤務人員到達現場後，研判歐翁可能落海，隨即吊掛救生艇下水，於13時41分展開海面搜索，並出動空拍機升空加入搜索任務，其餘勤務人員則沿觀音亭岸際進行岸際搜索。
海巡署十三巡防區同時申請空勤總隊的空偵機於下午3時12分抵達海域現場，執行空中搜救，消防局並協請漁業廣播電台通報鄰近海域船隻協尋，陸海空全面部署進行搜救，至傍晚為止，仍未尋獲失蹤的歐男。
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