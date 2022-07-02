河邊撿奇石一去不回 竹縣8旬老翁遭溪水沖3公里溺斃

新竹縣一名82歲張姓老翁昨天上午至芎林鄉新中正大橋下撿石頭，沒想到一去不回。失聯一天後，今天上午被民眾發現趴臥於竹北市興隆大橋下河床，警消人員發現張翁頭部有明顯外傷、已無生命跡象，落水原因及死因，警方正調查釐清中。

今天上午12時許，民眾發現一名老翁趴在河床石頭上，距離落水點約3公里處興隆大橋下；據了解，就是平時喜好收藏石頭，昨天出門至新中正大橋下尋覓奇石的張翁。由於張翁昨天向家人表示要去河邊撿石頭，卻遲遲未歸，家屬苦等一夜後，今天早上8時許向警方報案。新竹縣消防局立即派出4車8人前往搶救，但老翁被打撈救起時，已無生命跡象。