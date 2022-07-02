河邊撿奇石一去不回 竹縣8旬老翁遭溪水沖3公里溺斃
新竹縣一名82歲張姓老翁昨天上午至芎林鄉新中正大橋下撿石頭，沒想到一去不回。失聯一天後，今天上午被民眾發現趴臥於竹北市興隆大橋下河床，警消人員發現張翁頭部有明顯外傷、已無生命跡象，落水原因及死因，警方正調查釐清中。
今天上午12時許，民眾發現一名老翁趴在河床石頭上，距離落水點約3公里處興隆大橋下；據了解，就是平時喜好收藏石頭，昨天出門至新中正大橋下尋覓奇石的張翁。由於張翁昨天向家人表示要去河邊撿石頭，卻遲遲未歸，家屬苦等一夜後，今天早上8時許向警方報案。新竹縣消防局立即派出4車8人前往搶救，但老翁被打撈救起時，已無生命跡象。
據悉，竹北警方調查死者身分時，意外發現死者就是今早芎林鄉通報失蹤的張姓老翁；調查過程發現，老翁疑似落水後沿頭前溪漂流近3公里，最後被沖到一顆大石頭上，熱心民眾行經發現後報案；竹北警分局派遣鑑識小組至現場採證，全案已報請臺灣新竹地方檢察署相驗中。
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